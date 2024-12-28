Narin Güran cinayetinde mahkeme kararı

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin yargılama tamamlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'ın kasten öldürme suçunu işlediği sabit görüldü.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava tamamlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, hakkında karar verildi.

Kararını açıklayan mahkeme, Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, komşuları Nevzat Bahtiyar'a da 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıklara verilen cezaya ilişkin mahkemenin kararında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'ın aldığı cezaya ilişkin mahkeme kararında kasten öldürme suçunun işlendiğinin sabit görüldüğü belirtilerek, Nevzat Bahtiyar hakkında ise, sanığın üzerine atılı eyleminin suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Mahkeme, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a verilen cezaya ilişkin, "Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle eyleme uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılması hükmedildi. Maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza ile cezalandırılması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

Sanık Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen kararda ise şöyle denildi:

"Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın Arif'in evine geldiğinde Maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Eğertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında; sanığın üzerine atılı eyleminin Suç delillerini yok etme. gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, maktul Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması, delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 yıl 6 ay hapis cesasıyla cezalandırılmasına."