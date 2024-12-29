Narin Güran Davası Hakkında Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Narin Güran Davası Hakkında Sert Eleştiriler

Gökçe Gökçen, Narin Güran cinayeti sürecinin kötü yönetildiğini vurguladı.

29.12.2024 12:15
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(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Narin Güran davasında çıkan karara ilişkin olarak, "Narin Güran cinayetinden bugüne geçen süreç daha kötü yönetilemezdi. Kamuoyunun duyarlılığı ve haklı ilgisi, konuyu magazinleştirmek isteyenlerin elinde oyuncak edildi. Aileyle yakın dostluğunu ve olaya dair bildiği şeyler olduğunu açıklayan siyasetçi ne bunun hesabını verdi, ne de kendisinden bilgi istendi" ifadesini kullandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cesedin saklanmasına yardım eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, avukat Ali Eryılmaz'ın güvenlik gerekçesiyle duruşmaya katılmaması ve ardından polis eşliğinde mahkeme salonuna getirilmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Narin Güran davasında karar çıkmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Narin Güran cinayetinden bugüne geçen süreç daha kötü yönetilemezdi. Kamuoyunun duyarlılığı ve haklı ilgisi, konuyu magazinleştirmek isteyenlerin elinde oyuncak edildi. Aileyle yakın dostluğunu ve olaya dair bildiği şeyler olduğunu açıklayan siyasetçi ne bunun hesabını verdi, ne kendisinden bilgi istendi.

"Bir dava nasıl yıllar sürmez ve bir an önce konu gündemden kalksın diye uğraşılır, bunu da görmüş olduk"

Soruşturmanın gizliliği ihlal edilerek belge ve bilgiler paylaşıldı. Bu süreçte delilleri karartmak isteyenlere gün doğdu. TBMM'de kurulan komisyon, zoraki inceleme yaptı. Açık kalan mikrofonlara yansıdığı gibi yalnızca tepkilerden korkulduğu için görevlendirme yapıldı.

Narin davasının duruşması ve Sıla bebeğin duruşması tepkilerin dinmesi ve kamuoyu ilgisinin dağılması için aynı güne konuldu. Bir çocuk cinayeti magazinleştirilmek yerine, bir daha hiçbir çocuğun öldürülmeyeceği bir düzen nasıl kurulur, bunun konuşulması gerekirdi. Bu da yalnızca yargılama ile olmaz. Aynı zamanda bir dava nasıl yıllar sürmez ve bir an önce konu gündemden kalksın diye uğraşılır, bunu da görmüş olduk. Adalet Bakanı umuyorum ki bundan sonra uzun yargılama süreleri ve yıllarca sonuçlanmayan davalar hakkında da bir açıklama yapacaktır."

Kaynak: ANKA

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