Narin Güran Davası: İtirazlar ve Savunmalar Sürüyor - Son Dakika
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Narin Güran Davası: İtirazlar ve Savunmalar Sürüyor

Narin Güran Davası: İtirazlar ve Savunmalar Sürüyor

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında sanık Nevzat Bahtiyar, suçlu olduğunu kabul etmedi.

09.11.2024 22:09
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'SUÇLUYUM AMA İDDİALARI KABUL ETMİYORUM'

Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 3'üncü gününde de sürüyor. Savunmaların ardından huzura alınan Nevzat Bahtiyar'a Mahkeme Başkanı, iddialar hakkında ne diyeceğini sordu. Bahtiyar, "Ben de suçluyum, itiraz etmiyorum ama bu iddiaları kabul etmiyorum. Benim üzerime atılan şeyler iftiradır. Dosyaya eklenmesini talep ediyorum" dedi.

'KATİLİN NEVZAT OLDUĞU YÖNÜNDE ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDI'

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Elif Karakoyun ise "Dosya sürencemede kalmasın diye kabul ettim. Özellikle bir kadın olarak, katilinin bulunması yönündedir tüm çabamız. Hepimizin amacı hangi tarafta olursak olalım, maddi gerçeğin açığa çıkması olmalıdır. Zorunlu müdafiliğini üstlendiğim Nevzat Bahtiyar da dosya kapsamında itirafta bulunarak olayı tüm çıplaklığıyla anlatmıştır. İfadelerine diyeceğimiz yoktur. Nevzat kızımızı öldürmediğini, öldürüldükten sonra evden alıp dereye götürdüğünü beyan etmiştir. Burada kendisine defalarca kez hakaretler edilmiş, üstüne gidilmiş, manipüle edilmiş, aynı zamanda da medyada algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Katili biliyorsak zaten burada olmamızın bir amacı yoktur. Amacımız gerçek katili ortaya çıkarmak. Her ne kadar Nevzat Bahtiyar öldüren kişi olarak algı yapılsa da, bunun sebebi soğukkanlılığa bağlansa da, 'Her şey ortada zaten' denilse de, ben bu algının, söylemlerin yanlış veya maddi gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarmayan kararlara yol açmasını açıkçası istemiyorum. Eminim ki 85 milyon insan da gerçek failin, faillerinin bulunmasını istiyor" diye konuştu.

ANNE YÜKSEL GÜRAN HUZURA ALINDI; 'BENİM NAMUSUMLA OYNAMAYIN'

Daha sonra, Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran huzura alındı. Mahkeme Başkanı'nın 'İddialara karşı ne diyorsun' sorusu üzerine Yüksel Güran, "Ben acılıyım. Dünyada en acılı anne benim. Kızımı öldürdüler, mezarına gidemedim. Namusuma söz getirdiler. Katil olsaydım, balkondaki şalı söylemezdim. Jandarma kadın geldi. 'Ankara'da mafya oğlunu öldürecek' dediler. Ben o yüzden 'Oğlum için ne yapabilirim' dedim. 'Kızım gitti, oğlum için ne yapabilirim' dedim.' (Yumruğunu masaya vurarak) Kızımı öldürmedim. Beni asın, öldürün ama biz bunu hak etmedik. Eğer katil Nevzat değilse, beni asın. Narin nereden gitmiş, çıkartın. Karakolda bizi dövüyorlardı. Çıkartın, bu cinayet nerede olmuş? Elinizi vicdanınıza koyun. Narin eve gelmemiş. Ben Narin'in annesiyim, annesiyim. Ben şu anda artık kızımı unutmuşum, namusun derdindeyim. Benim namusumla oynamayın. Jandarma elbisesi görüyorum, elim ayağım titriyor. Ben anneyim. Yeter, bize niye böyle yapıyorsunuz? Enes o gün deli oldu deli. Kendimizi kaybetmişiz" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu ise "Yüksel Hanım, sizinle defalarca görüşmüş biri olarak masumiyetinize inanıyorum. Somut vakalara ve delillere göre karar verileceğinden şüphemiz yoktur. İnsanlık dışı muamelelere, kızımızın katillerinin bulunması için şikayetçi olmadık. Bu yargılama sonunda masum olan anneye yapılanlar, kendini ifade edemediği için tepkilerini bilemeyen toplum, aynı jest ve mimikleri şeytanlaştırma yoluna gitti. Bir anne olarak kızının mezarını görmemiş. İddianamenin ana omurgasını, dar alan baz çalışması oluşturuyor. Burada hazırlanan raporda yuvarlama cümlelere kullanılmış. 'Değerlendirilmektedir' cümlesi hata payını gösteriyor. Bilirkişi rapor hazırladığı zaman der ki, 'Şu cihazları kullandım.' Ancak 'Kişi falan odada, falan odada' denilmiştir. Aynı rapor üzerinden Nevzat Bahtiyar'ın evi, Arif Güran'ın evine yakın gösteriyor. Bu raporda bazı hususlar var. Kişilerin zaman bazında sinyal aldığı hususu işleniyor. Eğer bu rapor doğru olsaydı, Nevzat Bahtiyar'ın sinyali, 15.10 civarında orada olduğu gözüküyor. Aynı raporda 15.08'de görüşmüşler. Su meselesi. DİSKİ'den arıza olmadığı yönünde bir kayıt var. 15.10'da Narin henüz patika yola girmeden, Nevzat'ın hareketlendiği belli. Daha girmeden sözde oraya varmış. Nevzat Bahtiyar, 'Bahçedeki ağaçları suluyordum' dedi. Sonra 'Patlıcan közlüyordum' dedi. Fotoğraflarda hemen ahırın yanında patlıcan varmış. Hemen ahırın arkasında briketle örülmüş alan var. Narin'in son görüldüğü yer, bizim tezimize göre Nevzat Bahtiyar kızı aldı. Boğdu, ya da tepeden aşağı attı. ya da ahırın camından atarak sakladı. Daha sonra eşinin belirttiği üzere evden ayrılırken yalnız ayrıldığı, yani ikinci bir araç yok, yani ikinci bir araç da yok. Yüksel Güran'ın ve Enes Güran'ın telefon mesajlarını silme durumu yok. Siz de görmüşsünüzdür. Bu bilgi tamamen yalandır. İddianamede, 'Yüksel Güran'ın kızının öldüğünden emin olmakla birlikte' ifadesi ile ilgili Yüksel Güran ile jandarma arasındaki Kürtçe diyalogda, Yüksel Güran'ın 'Yaşanan olayla ilgili bilgim bulunmamaktadır. Olursa sizlerle paylaşacağımdan emin olabilirsiniz' ifadesi var. Yüksel Güran'ın kuvvetli suç şüphesini gösteren bir delil yoktur. Bu nedenle henüz kızının mezarını görmemiş Yüksel Güran'ın tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ- Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Narin Güran Davası: İtirazlar ve Savunmalar Sürüyor - Son Dakika

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