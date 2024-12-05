Narin Güran Davasında Adli Tıp Raporu - Son Dakika
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Narin Güran Davasında Adli Tıp Raporu

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın vücudundaki kıl örneklerine ilişkin rapor davaya eklendi.

05.12.2024 00:17
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın avucunda ve üzerinde bulunan saç ve kıl örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu, dava dosyasına eklendi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, otopsi sırasında Narin'in sol avucunda bulunan saç ve kıl ile şortunun üzerinde bulunan kıl örneklerinin mitokondriyal DNA incelemesinin yapılması istendi.

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan raporda, gönderilen saç ve kıl örneklerinin makroskobik ve mikroskobik incelemesinin yapıldığı belirtildi.

"Sol avuç içerisinde bulunan saç ve kıllar" ibareli kıl örneğinin 29 santimetre ve kahverengi olduğunun belirlendiği ifade edilen raporda, kıl örneğinin her iki ucunda kök tespit edilmediği kaydedildi.

Raporda, Narin'in üzerindeki siyah şortta bulunan kıl numunesinin de 29 santimetre ve kahverengi olduğunun tespit edildiği belirtilerek, kıl örneğinin her iki ucunda kök tespit edilmediği ifade edildi.

Atlet üzerinden alınan biri 16, diğeri 11 santimetre ve kahverengi kıl örneklerinin de köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadığı belirtilen raporun sonuç kısmında, "Mitokondriyal DNA'da yüksek oranda polimorfizm gösteren kontrol bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre, Yüksel, Enes ve Narin Güran'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildi (Raporun 6.2.2. maddesi)." bilgisi paylaşıldı.

Raporun devamında şu tespitlerde bulunuldu:

"Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbirleriyle ve raporumuzun 6.2.2 maddesinde belirtilen mitokondriyal DNA dizileri ile aynı olmadığı tespit edildi. Aşağıda listelenmiş kıl örneklerden elde edilen mitokondriyal DNA dizilerinin birbirleriyle ve raporumuzun 6.2.2 maddesinde belirtilen mitokondriyal DNA dizileri ile aynı olduğu tespit edildi. 'Sol avuç içerisinde bulunan saç ve kıllar' ibareli bir adet kıl örneği, 'Siyah şort üzerinde bulunan kıl numunesi' ibareli bir adet kıl örneği ile 'Atlet üzerinden alınan iki adet kıl örneği köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadı."

"Mitokondriyal DNA sadece anneden çocuğa aktarılır ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde (kardeşler, anneanne, teyze, dayı, teyze çocukları gibi) aynı baz dizilimine sahip olduğundan şahısların aynı annesel soydan gelip gelmedikleri ile ilgili bilgi sağlayabilir." bilgisine yer verilen raporda ayrıca, "Siyah şort üzerinde bulunan 29 santimetre ölçülebilen kahverengi kıl örneği üzerinden alınan sürüntü örneği DNA inceleme çalışmalarına cevap vermediği" tespiti yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Narin Güran Davasında Adli Tıp Raporu - Son Dakika

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