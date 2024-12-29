Narin Güran Davasında Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Narin Güran Davasında Cezalar Kesildi

CHP'li Murat Emir, Narin Güran cinayetindeki sanıkların gerçekleri sakladığını vurguladı.

29.12.2024 00:07
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Diyarbakır'da görülen Narin Güran davasına ilişkin sanıkların gerçekleri söylemediğini vurgulayarak, "Narin için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılanan 4 sanık hakkında kararını verdi. Mahkeme, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, komşuları Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, karara bağlanan Narin davasına ilişkin açıklama yaptı. Sanıkların gerçekleri söylemediğini belirten ve daha önce konuya ilişkin "Bilip de söyleyemeyeceğimiz şeyler var" diyen Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun sözlerini hatırlatan Emir, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Canice katledilen Narin kızımızın davasında karar çıktı ancak sanıklar hala gerçekte ne olduğunu söylemiyor. Tıpkı aile dostumdur diyen AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun 'Bilip de söyleyemeyeceğimiz şeyler var' dediği gibi. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Konuşmayan sanıklar ve 'bilip de susuyoruz' diyenler gerçekleri söyleyene kadar Narin için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Narin Güran, Diyarbakır, Murat Emir, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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