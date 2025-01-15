Narin Güran davasında tahliye talebi - Son Dakika
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Narin Güran davasında tahliye talebi

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Yüksel Güran'ın avukatı, annesinin tutukluluğuna itiraz ederek tahliyesini talep etti.

15.01.2025 19:59
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Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanan Narin'in annesi Yüksel Güran'ın avukatı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçe ile Yüksel Güran'ın tahliyesini talep etti.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanan Narin'in annesi Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz ederek, tahliyesini talep etti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, mahkemenin 26 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve 28 Aralık 2024 tarihinde sona eren karar duruşmasında, müvekkilinin Yüksel Güran'ın mahkumiyetine ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmişse de verilen kararın yerleşik içtihatlara ve yasaya açıkça aykırı olduğu ifadeleri yer aldı.

Dilekçede, Yüksel Güran'ın tutukluluk halinin devamını gerektirebilecek dosyada herhangi bir delilin bulunmadığı belirtilerek, sanık Nevzat Bahtiyar'ın kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik aşamada değişen ve delillerle örtüşmeyen çelişkili beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek, "Bu beyanlarda dahi annenin çocuğa yönelik eylemde bulunduğuna dair bir anlatımın bulunmadığı, tamamen dayanaktan yoksun soyut iddia dışında sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine dair dosyada herhangi bir anlatım ve delil yokken kesin ve açık ispata dayanmayan varsayımlarla verilen hükmün ve tutukluluk halinin devamına dair kararın açıkça hukuka aykırı olduğu görülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Avukat Yılmaz Demiroğlu, mahkemeye sunduğu dilekçesinde şöyle dedi:

"Müvekkil Yüksel Güran yönünden elde edilen delil durumuna göre tutuklama tedbiri dışındaki bir koruma tedbiri ile de kovuşturmanın devam edebileceği, kişinin hürriyetinin esas, tutukluluğun ise istisna olmasının nazara alınmasının gerekmesi, Masumiyet karinesine rağmen tutukluluğun devamı, ancak kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına nazaran daha ağır bir kamu yararının mevcut olması halinde başvurulabilecek bir tedbir oluşu da nazara alındığında özellikle dosyada müvekkil aleyhine olabilecek herhangi bir somut delilin bulunmaması, savunmasının aksine kuşku sınırlarını aşabilecek ölçüde somut delilin bulunmaması karşısında haksız tutuklama kararına itirazımızın kabulü ile müvekkilimin tahliyesine, bu mümkün olmadığı takdirde mağduriyetinin her geçen gün arttığı gözetilerek daha adil ve orantılı bir tedbir olan adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle müvekkilimin serbest bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz."

Ne olmuştu?

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava tamamlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılanan 4 sanık hakkında kararını verdi. 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında mahkeme, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Narin Güran davasında tahliye talebi
Kaynak: ANKA

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