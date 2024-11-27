Narin Güran davasında yeni kamera görüntüleri - Son Dakika
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Narin Güran davasında yeni kamera görüntüleri

Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüyle ilgili tutuklu sanıkların aracının güvenlik kaydı bulundu.

27.11.2024 18:16
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 4 sanıktan amca Salim Güran'ın kullandığı aracın olay günü Eğertutmaz Deresi civarındaki görüntüsü kamera kayıtlarında yer aldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Dava dosyasında, sanık Salim Güran'ın o dönem kullandığını beyan ettiği beyaz renkli aracın 21 Ağustos'ta gece saatlerinde, Narin'in cansız bedeninin gizlendiği Eğertutmaz Deresi civarındaki görüntüsü yer alıyor.

Bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerle ilgili hazırlanan tutanak da dava dosyasında bulunuyor.

İddianamede, "Salim Güran'ın fiilen kullandığı, kardeşinin adına kayıtlı beyaz renkli araçta elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelemesi sonucu düzenlenen raporda söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiği, bunun üzerine Salim Güran'ın 31 Ağustos'ta gözaltına alınmasına karar verildiği" bilgisine yer verilmişti.

Üç bilirkişi tarafından HTS kayıtlarına ilişkin hazırlanan ve dava dosyasında bulunan raporda ise "Salim Güran'ın olay günü (21 Ağustos) HTS kayıtlarına göre saat 22.47 sıralarında, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve saat 22.55'te buradan ayrıldığı" bilgisi yer almıştı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmıştı. Üç gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, 26 Aralık'a ertelenmişti.

Kaynak: AA

Narin Güran, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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