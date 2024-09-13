Narin Güran Vakası: Bacak Kemikleri Üzerinde Et Parçası Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narin Güran Vakası: Bacak Kemikleri Üzerinde Et Parçası Yok

Narin Güran Vakası: Bacak Kemikleri Üzerinde Et Parçası Yok

Diyarbakır Baro Başkanı, Narin Güran dosyasında otopsi bulgularını ve soruşturmayı değerlendirdi.

13.09.2024 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR Baro Başkanı Nahit Eren, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) dosyası ile ilgili, "O bacak kopmuştu. Doğrudur. Yine savcı tutanağına baktığımız zaman o kopan kemik parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmadığını sizlere açıklamak istiyorum. O bacağın kopma sebebi yine raporla gelecek ama Nevzat'ın ifadesinden de ortaya çıkan durum ve dizden aşağı parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmaması, su içerisinde dışarıdan bir canlının söz konusu naaşa temasının işaretidir" dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Barosu'nda yapılan açıklamada, Başkan Eren, "Eğer Narin için adalet diyorsak bu ifade tutanaklarının paylaşımı bizi faillerden uzaklaştırarak, faillerin, şüphelilerin, alınacak ifadeler doğrultusunda hazırlıklı bir şekilde ilgili kolluk ve soruşturma makamlarının önüne geleceğini söyledik ama bu haber hakkı kapsamında görmediğim, basın mesleği açısında doğru bulmadığım yöntemler maalesef krokiler çizilerek haber kanallarında günlerce bu ifade tutanakları paylaşıldı. Dava dosyasına müşteki olarak başvurduk. Diyarbakır Barosu öldürülen Narinimizin müştekisi olarak dosyaya başvuru yaptı. Narin kaybolduktan sonra ilk gözaltı işlemi Enes Güran'ın gözaltına alınmasıyla başladı. Yani aile bireyleriyle ilgili ilk şüphe olaydan 8 gün sonra oldu. Bu ve benzeri vakalarda yakın aile bireylerinin ya da komşularının ya da çevresindeki insanların da bu tür sonuçlar açısından yeri geldiğinde fail ve şüpheli konumuna gelip yargılandıklarını çok iyi biliyoruz. Ancak nedense hem soruşturma makamları hem kolluk birimleri vakanın ihbar edildiği ilk andan itibaren bu yönlü bir şüphe üzerine hareket etmedi. Tamamen kendilerine yapılan ihbar ve onları da yanıltan sözde tanık beyanlarıyla adeta Narin kaçırılmış algısı oluşturuldu. Bu soruşturmanın seyri açısından önemli bir eksikliktir" dedi.

'17.40'TA CANLI GÖRÜLDÜ BEYANLARI'

Baro Başkanı Nahit Eren, "8 Eylül itibariyle Narin'in cansız bedeni nehir kenarında bulunduktan sonra otopsi işlemlerinin yapıldığı sırada 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Biri imamdı. 1 gün gözaltında kaldıktan sonra ifadesi alınıp kollukta serbest bırakıldı. O gün Nevzat gözaltına alındı. Nevzat ile ilgili haberlerde adeta bir gizli tanık, adeta Nevzat'ın gelip itirafçı olmak üzere teslim olmuş algısı kamuoyuyla paylaşıldı. Hayır Nevzat o gün Narin'in bulunduğu yer itibariyle daralan ve o güne kadar ölümüyle ilgili bizlere kolluk makamlarına soruşturma makamlarına 17.40'ta canlı görüldüğü yönündeki beyanlarla kolluğun ve savcılığın yoğunlaştığı ölüm saatinin doğru olmadığı tespit edildi. Yeniden farklı görüntülere ulaşıldı ve o kırmızı araç tespit edildi, aracın 15.40 itibariyle aslında 15.15'te görülen Narin'i götürüp saklama üzerine hareket ettiğini görüyoruz. Yani o saatler içerisinde Narin öldürülüyor, torbaya konuluyor, o araçla dere yatağına saklanıyor. Nevzat tarafından üzerine taşlar konularak, torbaya konarak saklanmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'DİZDEN AŞAĞI KEMİKLERDE ET PARÇASI YOKTU'

Narin'in kemikleriyle ilgili bacağıyla ilgili açıklamalar yapıldığına değinen Başkan Eren, "TV programlarında üzülerek ifade ediyorum Nevzat'ın ifadeleriyle çarşaf çarşaf yayınlandı. Orada torbaya ilişkin bir beyanı var. Narin'in bir bacağının dışarıda kaldığın; ip olmadığı için Narin'in çantasındaki kolluğu ip amacıyla koparıp torbayı bağlamaya çalıştığını ifade ediyor. Ama bacağının dışarıda kaldığını ifade tutanağında belirtiyor. O bacak kopmuştu. Doğrudur. Yine savcı tutanağına baktığımız zaman o kopan kemik parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmadığını sizlere açıklamak istiyorum. O bacağın kopma sebebi yine raporla gelecek ama Nevzat'ın ifadesinden de ortaya çıkan durum ve dizden aşağı kemik parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmaması, su içerisinde dışarıdan bir canlının söz konusu naaşa temasının işaretidir. Torbada beden tamamen deforme olmuş ama bütünlüğünü korurken o kemiklerin üzerinde hiçbir et parçası yok. (Hayvanlar mı yaptı sorusu üzerine) Torba içerisinde beden tamamen deforme olmuş bütünlüğünü korurken o kemiklerin üzerinde hiçbir et parçası yoktu" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Narin Güran, Nahit Eren, Diyarbakır, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Otopsi, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran Vakası: Bacak Kemikleri Üzerinde Et Parçası Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 03:28:31. #1.11#
SON DAKİKA: Narin Güran Vakası: Bacak Kemikleri Üzerinde Et Parçası Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement