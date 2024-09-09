Narin\'in Cesedinin Bulunduğu Noktada Keşif

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NARİN'İN CESEDİNİN BULUNDUĞU NOKTADA KEŞİF

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolup, dün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın, yaşadığı Tavşantepe Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında keşif yapıldı. Amcası Salim Güran'ın 200 bin lira para teklifi üzerine Narin'in cesedini alıp gizlediğini itiraf eden Nevzat B., jandarma eşliğinde dere kenarına götürüldü. Burada Nevzat B.'nin ifadesine başvuruldu.

NARİN'İN ARKADAŞLARI MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTI

Diğer yandan arkadaşları, sabah saatlerinde toprağa verilen Narin Güran'ın mezarına geldi. Narin'in arkadaşları, mezara oyuncak ve çiçek bıraktı. Çevre illerden de gelen birçok kişi, Narin'in mezarına çiçek bırakıp, dua etti.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA- Serhat Ozan YILDIRIM/DİYARBAKIR,