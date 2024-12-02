Narko Tır Tekirdağ'da Öğrencilere Uyuşturucu Zararlarını Anlattı

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Tekirdağ'da narkotik eğitim aracı "Narko Tır" ile üniversite öğrencilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden (NKÜ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kullanılan Narko Tır, üniversitenin girişine konuşlandırıldı.

Narkotik polisleri, uygulamaların yer aldığı dokunmatik ekranlar aracılığıyla uyuşturucu bağımlılığının zararları konusunda öğrencilere bilgi verdi.

Öğrenciler, bilgilendirmenin faydalı olduğunu belirterek emniyet yetkililerine teşekkür etti.