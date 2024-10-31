Narkoçelik-44: 6 Şüpheli Yakalandı, 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Narkoçelik-44' operasyonunda 6 şüphelinin yakalandığını ve 3 Ton 515 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Narkoçelik-44' operasyonunda 6 şüphelinin yakalandığını ve 3 ton 515 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya operasyona ilişkin paylaşımında, "Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-44' operasyonunda: 3 Ton 515 Kg Metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonlarımız artarak devam edecek. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-44' operasyonunda; 2 ton 203 kilogram metamfetamin (Talk pudrasına emdirilmiş), 1 Ton 79 kilogram sıvı metamfetamin, 233,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca operasyon sonucu 188 kilogram ara kimyasal madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 1 adet dedektör ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle" ifadelerine yer verdi.