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(İZMİR)- Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Uzun Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Biz gençlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici bedhahlardan koruyacak ve ilelebet yaşatacağız" yazdı.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun beraberinde belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve CHP İlçe Örgütü ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Erman Uzun, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunuldu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erman Uzun, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Sizin önderliğinizde, milletimizin azim ve kararlılığı ile kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz savunucularının, ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in memleketi İzmir'in Narlıdere ilçesinin Belediye Başkanı olarak sizin manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Aziz hatıranız önünde söz veriyorum; milletimizin iradesi ile Narlıdere Belediye Başkanı seçilen Türkiye Cumhuriyeti'nin genç bir evladı olarak, tüm vatandaşlarımıza, aralarında ayrım yapmadan, adil ve şeffaf hizmet edeceğim. İlkelerinizin rehberliğinde Narlıdere'yi önde gelen dünya kentleri ile yarışır bir kent olabilmesi için kararlılıkla çalışacağım. Biz gençlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici bedhahlardan koruyacak ve ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun."

Başkan Erman Uzun ve beraberindeki heyet, İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti ve saygı duruşunda bulundu.