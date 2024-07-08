Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve Misak-ı Milli Kulesi'ni gezdi.

08.07.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Uzun Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Biz gençlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici bedhahlardan koruyacak ve ilelebet yaşatacağız" yazdı.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun beraberinde belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve CHP İlçe Örgütü ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Erman Uzun, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunuldu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erman Uzun, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Sizin önderliğinizde, milletimizin azim ve kararlılığı ile kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz savunucularının, ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in memleketi İzmir'in Narlıdere ilçesinin Belediye Başkanı olarak sizin manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Aziz hatıranız önünde söz veriyorum; milletimizin iradesi ile Narlıdere Belediye Başkanı seçilen Türkiye Cumhuriyeti'nin genç bir evladı olarak, tüm vatandaşlarımıza, aralarında ayrım yapmadan, adil ve şeffaf hizmet edeceğim. İlkelerinizin rehberliğinde Narlıdere'yi önde gelen dünya kentleri ile yarışır bir kent olabilmesi için kararlılıkla çalışacağım. Biz gençlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici bedhahlardan koruyacak ve ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun."

Başkan Erman Uzun ve beraberindeki heyet, İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti ve saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: ANKA

Erman Uzun, Anıtkabir, Narlıdere, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 15:50:56. #1.13#
SON DAKİKA: Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement