Narlıdere Belediyespor Sporcusu Sarp Börekçi'den İzmir Yüzme Şampiyonası'nda Büyük Başarı

(İZMİR) - Narlıdere Belediyespor sporcusu Sarp Börekçi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlediği İzmir Yüzme Şampiyonası'nı toplamda 8 madalya ile tamamladı. Sarp Börekçi ayrıca, 4 dalda da Türkiye Şampiyonası barajını aştı.

200 metre karışıkta İzmir 1'ncisi; 100 metre kelebek, 50 metre kelebek, 50 metre kurbağalama, 100 metre serbest, 200 metre serbest ve 50 metre sırt üstü kategorisinde İzmir 2'nci olan Sarp Börekçi, 50 metre serbest kategorisinde de İzmir 3'üncüsü olmayı başardı.

Belediye Başkanı Erman Uzun, "Azmi, disiplini ve kararlılığıyla hepimize ilham olan Sarp'ı yürekten kutluyorum. Bu başarıda büyük emeği olan kıymetli ailesini ve antrenörümüz Deniz Değerli'yi de gönülden tebrik ediyorum. Narlıdere Belediyesi olarak Sarp kardeşimizin ve tüm sporcularımızın yeni başarılar elde edebilmesi için onları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yüzme Eğitim Sorumlusu Deniz Değerli, başarılarının devamının geleceğini dile getirerek, "Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun ve Narlıdere Belediyespor Kulüp Başkanımız Murat Çetinkaya'ya bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Sarp sınırlarını zorlamaya, özverili ve disiplinli çalışmasıyla bizleri gururlandırmaya devam edecek" dedi.