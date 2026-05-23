Narlıdere'de 23 Şüpheli Tutuklandı
Narlıdere'de 23 Şüpheli Tutuklandı

23.05.2026 16:14
İzmir Narlıdere'de 2018'deki cinayet soruşturmasında 23 şüpheli tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın, şantiyede ölü bulunması ile ilgili adliyeye sevk edilen, aralarında Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal, Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar ve Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu'nun da yer aldığı 18 şüpheli tutuklandı. Sabah gerçekleşen 5 tutuklamayla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 23'e çıktı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

