Narlıdere Metrosu'nda Sefer Sıklığı Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narlıdere Metrosu'nda Sefer Sıklığı Artırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 287 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirdiği Fahrettin Altay ile Narlıdere’yi bağlayan Narlıdere Metrosu’nda sefer sıklıklarında değişikliğe gidildi. Sabah 06.00 ile 00.20 saatleri arasında 15’er dakikalık aralıklarla yapılan seferler 8 dakikaya düştü. Bugünden (11 Aralık Çarşamba) itibaren Evka-3’ten gelen 2 trenden biri Narlıdere Kaymakamlık’a gidecek.

11.12.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 287 milyon Euro'luk yatırımla hayata geçirdiği Fahrettin Altay ile Narlıdere'yi bağlayan Narlıdere Metrosu'nda sefer sıklıklarında değişikliğe gidildi. Sabah 06.00 ile 00.20 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla yapılan seferler 8 dakikaya düştü. Bugünden (11 Aralık Çarşamba) itibaren Evka-3'ten gelen 2 trenden biri Narlıdere Kaymakamlık'a gidecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olan Narlıdere Metrosu'nda 15 dakika olan sefer aralığında değişikliğe gidildi. İlk sefer olan 06.00 ile son sefer olan 00.20 saatleri arasında 15 dakikada bir hizmet veren İzmir Metrosu, entegrasyon sürecinde yaptığı düzenlemelerle sefer sıklığını 8 dakikaya indirdi. Bugün itibariyle (11 Aralık Çarşamba) Evka-3 istasyonundan gelen her 2 trenden biri Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'na kadar devam edecek ve aynı istasyondan kalkacak.

Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olan Narlıdere hattında sırasıyla Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. İzmir'in kuzeyindeki Bornova ile güneyindeki Narlıdere arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanıyor. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay, Yerel Yönetim, Kaymakamlık, Narlıdere, Ulaşım, Güncel, Aralık, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narlıdere Metrosu'nda Sefer Sıklığı Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Narlıdere Metrosu'nda Sefer Sıklığı Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.