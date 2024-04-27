NASA Araştırmacıları, Dünya Nehirlerindeki Su Hacmi Hakkında Yeni Veriler Sağladı

Güncel

LOS ANGELES, 27 Nisan (Xinhua) -- NASA araştırmacıları tarafından yürütülen bir çalışma, Dünya'daki su döngüsünü anlamak ve tatlı su kaynaklarını yönetmek için çok önemli bir bilgi olan, yeryüzündeki nehirlerden ne kadar su aktığına dair yeni veriler sağladı.

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar, akarsu akış ölçümlerini dünya genelinde yaklaşık 3 milyon nehir segmentinin bilgisayar modelleriyle birleştiren yeni bir metodoloji kullandı.

Nature Geoscience'da kısa süre önce yayımlanan çalışmaya göre, 1980-2009 yıllarında Dünya nehirlerindeki toplam su hacmi ortalama 2.246 kilometreküp olarak tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, Amazon havzasının dünyadaki nehir suyunun yaklaşık yüzde 38'ini içerdiğini ve bu oranın değerlendirilen hidrolojik bölgeler arasında en yüksek oran olduğunu hesapladı.

NASA Cuma günü yaptığı açıklamada, çalışmadaki tahminlerin, Dünya'nın su döngüsü üzerindeki insan etkilerinin ölçümlerini iyileştirmek için uluslararası Yüzey Suyu ve Okyanus Topografyası (SWOT) uydusundan elde edilen verilerle karşılaştırılabileceğini belirtti.

Aralık 2022'de faaliyete geçen SWOT, dünyanın dört bir yanındaki suyun yüksekliği ile nehir yüksekliğindeki değişiklikleri haritalandırırken depolama ve deşarj ölçümlerine yardımcı oluyor.