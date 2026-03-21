NASA\'dan Dumlupınar\'a Anı Plaketi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) bağlı Küçük Gezegen Merkezinde çalışan Türk asıllı Muazzez Kumrucu-Lohmiller'e, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Anı Plaketi" takdim etti.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NASA'ya bağlı Küçük Gezegen Merkezi'nde görev yapan Kumrucu'nun girişimleriyle, 2003'te yeni keşfedilen bir asteroide "Dumlupınar" isminin verildiği anımsatıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı'nın sularına emanet ettiğimiz TCG Dumlupınar'daki 81 şehit denizcimizin hatırasının yaşatılmasına katkı sağlayan Muazzez Kumrucu-Lohmiller ile Boston Başkonsolosluğumuzda bir araya geldik. 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenen törene iştirak eden Muazzez Kumrucu-Lohmiller'e Washington Deniz Ataşemiz Albay Sabri Haluk Orhon tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Anı Plaketi takdim edildi. Aziz şehitlerimiz için 'Dumlupınar' ismini uzayda ölümsüzleştiren Muazzez Kumrucu-Lohmiller'e teşekkürlerimizi sunuyoruz."