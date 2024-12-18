NASA ve SpaceX'ten Yeni Uzay Görevi

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LOS ANGELES, 18 Aralık (Xinhua) -- NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek yeni mürettebatlı görevi en erken mart sonunda fırlatmayı planlıyor.

NASA'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre kod adı Crew-10 olan yeni görev, NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers'in yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan Takuya Onishi ve Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) Kirill Peskov'u Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek.

Crew-10'un yörüngedeki laboratuvara varışının ardından NASA astronotları Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore ve Roscosmos kozmonotu Aleksandr Gorbunov'dan oluşan SpaceX Crew-9 görevi Dünya'ya dönecek.

Williams ve Wilmore, kendilerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na götüren Boeing'in Starliner uçağındaki teknik sorunlar nedeniyle haziran ayından bu yana uzayda mahsur bulunuyor.

Astronotların daha önce şubat ayında geri getirilecekleri duyurulmuştu ancak NASA, salı günü yeni programa göre iki astronotun en az bir ay daha uzayda kalması gerekeceğini açıkladı.