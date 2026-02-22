Nasıroğlu İftar Programı Düzenledi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla iftar yaptı.

Nasıroğlu, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlarla orucunu açan Nasıroğlu, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

Ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu belirten Nasıroğlu, aynı sofrada buluşmanın gönül köprülerini güçlendirdiğini ifade etti.