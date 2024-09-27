NATO 75. Yıl Fotoğraf Yarışması

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NATO'nun kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla düzenlenecek fotoğraf yarışmasında yer alacak eserler, İstanbul Deniz Müzesi ile Avrupa'nın birçok bölgesinde sergilenecek.

Atlantik Gençlik Konseyinden (YATA) yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO, Türk Atlantik Konseyi (ATA Türkiye) ve YATA önderliğinde "NATO'nun 75. Yıl Dönümü Fotoğraf Yarışması" düzenleniyor.

Fotoğraf tutkunlarına NATO'nun tarihi ve geleceğini gözler önüne seren kareleri yakalama fırsatı sunan yarışma, İttifak'ın 75 yıllık geçmişine ışık tutarken geleceğine dair vizyonları da keşfetme imkanı sağlıyor.

Katılımcılar, "İttifak'ın Ardındaki Hikayeler" ve "İttifak'ın Geleceği" başlıklı iki kategoride eserlerini sunabilecek.

Yarışmaya katılacakların eserleri, İstanbul Deniz Müzesi ile Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde sergilenecek.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu belirlenecek kazananlar, ödüllerini özel törende alacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini 25 Ekim'e kadar "http://www.nato75photocontest.com" internet sitesi üzerinden gönderebilecek.