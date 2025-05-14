NATO'dan ABD'nin Ayrılacağına İlişkin Açıklama - Son Dakika
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NATO'dan ABD'nin Ayrılacağına İlişkin Açıklama

NATO Askeri Komitesi Başkanı Dragone, Trump yönetiminin ayrılma isteği olmadığını duyurdu.

14.05.2025 21:18
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NATO Askeri Komitesi Başkanı İtalyan Amiral Giuseppe Cavo Dragone'nin başkanlık ettiği ilk toplantının ardından, Donald Trump liderliğindeki yeni ABD yönetiminin İttifak'tan ayrılacağına ilişkin endişelere açıklık getirerek, "ABD'nin ayrılmak istediğine ilişkin hiçbir işaret, belirti, hiçbir şey yok." dedi.

NATO genelkurmay başkanları, gelecek ay yapılacak Lahey Zirvesi'ne hazırlık gündemiyle yeni Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone'nin liderliğinde ilk kez bir araya geldi.

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Dragone, Hollandalı Amiral Rob Bauer'den devraldığı görevin üzerinden 4 ayın geçtiğini anımsatarak, "Sağlıklı ve daha güçlü bir NATO buldum. Amaç, koordinasyon ve sonuçlar açısından daha güçlü." diye konuştu.

Dragone küresel çapta süren güvenlik sorunları ve jeopolitik istikrarsızlığa dikkati çekerek, " Ukrayna'daki savaşın uyandırma çağrısı ve hepimizden yük paylaşımı konusunda daha fazlasını yapmamızı isteyen ABD yönetiminden gelen çağrı, cevapsız kalmadı." dedi.

NATO'nun daha önce olmadığı kadar proaktif, odaklı, caydırıcılık ile kolektif savunmaya yatırım yapma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Dragone, bu ivmenin sürdürülebilmesi için adil bir yük paylaşımı çağrısında bulundu.

Bir gazetecinin, Donald Trump yönetimindeki yeni ABD yönetiminin NATO'ya bağlılığına ilişkin sorusuna Dragone, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Trump arasındaki üst düzey iletişime dikkati çekerek, "ABD'nin ayrılmak istediğine ilişkin hiçbir işaret, belirti, hiçbir şey yok." yanıtını verdi.

"Bakış açılarımızdaki çeşitlilik asla bir zafiyet olmamalı"

Küresel meselelerin öngörülemezliğini kabul etmekle birlikte, belirsizliğin eylemsizliğe neden olmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Dragone, "Belirsizliğe çok fazla odaklanmanın bazen eylemsizlik için bir bahane haline gelebileceğini hatırlamak da önemlidir." ifadesini kullandı.

Dragone, " Rusya'nın agresif yayılmacılığı, Çin'in stratejik bölgelerdeki istikrarsızlaştırıcı varlığı, terörizm, siber tehditler, Kuzey Kutbu ve uzaydaki rekabet" dahil olmak üzere NATO'nun tüm dikkatini vermesini gerektiren bir dizi açık ve mevcut tehdide işaret etti.

İttifak ülkeleri arasında kimi konularda yaşanan fikir ayrılıklarına işaret eden Dragone, "Düşmanlarımız uyumuyor. Zayıflık olarak algılanabilecek ama aslında temel güçlerimizden biri olan bakış açılarımızdaki çeşitliliğimizi istismar edebilirler. Bu bir direnç kaynağı olarak kalmalı, asla bir zafiyet olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya destek

NATO'nun Ukrayna'ya bağlılığını teyit eden Dragone, bu desteğin hem ahlaki bir sorumluluk hem de stratejik bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Dragone, "Ukrayna'ya yardım etmek kendi güvenliğimize ve kurallara dayalı uluslararası düzene yapılan bir yatırımdır." dedi.

"Yüzde 2 yeterli değil"

Bir gazetecinin, "ABD'nin NATO ülkelerinin gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefinin en az yüzde 5'e yükselmesi talebine" ilişkin sorusunu cevaplandıran Dragone, toplantıda bu konunun ele alınmadığını kaydetti.

Öte yandan uzun süredir geçerli olan yüzde 2 hedefinin artık mevcut güvenlik taleplerini karşılamak için yeterli olmadığını belirten Dragone, "Savunma harcamalarında genel bir artış var. Bazıları daha hızlı ve bazıları daha yavaş ama herkes bu yönde ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'dan ABD'nin Ayrılacağına İlişkin Açıklama - Son Dakika

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