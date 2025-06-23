NATO Genel Sekreter Rutte: ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi - Son Dakika
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NATO Genel Sekreter Rutte: ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi

NATO Genel Sekreter Rutte: ABD\'nin İran\'a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi
23.06.2025 16:26
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İsrail ile arasında 11 gündür devam eden savaşa ilişkin konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "İran nükleer silah geliştirmemeli. Müttefikler İran'a yükümlülüklerini yerine getirmesi için defalarca çağrıda bulunmuşlardır" dedi. Ayrıca Rutte, "ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısının uluslararası hukuku ihlal etmediğini" de savundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA'NIN NATO'YA KATILMASI GERİ DÖNÜŞÜ BULUNMAYAN BİR YOL"

Geçen yıl Washington'daki zirvede Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda mutabık kalındığına işaret eden Rutte, "Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının geri dönüşü bulunmayan bir yol olduğu" yönündeki mutabakatın hala geçerli olduğunu söyledi.

"LİDERLER CESUR KARARLAR ALACAKLAR"

Rutte, "Liderler, ortak savunmamızı güçlendirmek için cesur kararlar alacaklar. Bu, savunma yatırımı için hedefi yüzde 5'e kadar çıkaracak yeni planı içerecek." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreter Rutte:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

"MÜTTEFİKLER İRAN'A DEFALARCA ÇAĞRIDA BULUNDU"

İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin konuşan NATO Genel Sekreteri, "İran nükleer silah geliştirmemeli. Müttefikler İran'a Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için defalarca çağrıda bulunmuşlardır" dedi.

"ABD'NİN İRAN'A SALDIRISI ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL ETMEDİ"

Ayrıca ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırısına da değinen Rutte, "Washington'ın saldırısının uluslararası hukuku ihlal etmediğini" savundu.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Müttefikler uzun zamandır İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda hemfikir'

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreter Rutte: ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi - Son Dakika

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