NATO'dan İran Operasyonlarına Destek Açıklaması

02.03.2026 21:21
NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa'nın ABD'nin İran operasyonlarını desteklediğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarını mutlak surette desteklediğini bildirerek, NATO güçlerinin saldırılara dahil olmayacağını söyledi.

Rutte, BBC'ye verdiği demeçte, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin Avrupa'nın tutumunu değerlendirdi.

NATO güçlerinin saldırılara dahil olup olmayacağına ilişkin soruya Rutte, "Hayır, bu açıkça ABD ve İsrail'in yürüttüğü bir kampanya." yanıtını verdi.

Rutte, Avrupa'nın, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarını mutlak surette desteklediğini ifade ederek, NATO müttefiklerinin ve "bölgedeki dostlarının", İran tarafından "ayrım gözetmeyen saldırılara" maruz kaldığını gördüklerini aktardı.

İran'ın Avrupa, İsrail ve çevredeki bölgeye "tehdit teşkil ettiğini" söyleyen Rutte, hafta sonu İran'a yönelik operasyonların ardından Avrupa'nın ciddi anlamda harekete geçtiğini dile getirdi.

Rutte, ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırıları önceden bilip bilmediğinin sorulması üzerine bu ayrıntıları kamuoyu önünde tartışmadığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri ayrıca, ABD'li yetkililerle çok sayıda görüşme yaptığını, Washington ve NATO'nun işbirliğini yakından sürdürdüğünü kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Savunma, Güncel, İran, Nato, Son Dakika

