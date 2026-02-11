NATO'dan Rusya ile Diyalog Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

NATO'dan Rusya ile Diyalog Mesajı

11.02.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rutte, Avrupalı müttefiklerin Rusya ile diyaloğa açık olduğunu ve her türlü girişimi destekleyeceklerini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupalı müttefiklerin Rusya ile diyaloğa girmeye karar vermeleri halinde, bu girişim de dahil savaşı bitirecek her adımı destekleyeceğini belirtti.

Rutte, yarın yapılacak Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına gündemle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Bakanların, 2025 Lahey Zirvesi'nde savunma harcamalarının artırılması yönünde alınan kararlar doğrultusunda Ankara'da yapılacak bir sonraki zirvenin hazırlıklarını ele alacağını belirten Rutte, "Yarın, müttefiklerin bu kararları nasıl uyguladıkları ve ortak güvenlik yatırımlarımızı on milyarlarca dolar artırmak için her birinin nasıl katkı sağladığı konusunda bakanlardan bilgi almayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Rutte, daha fazla savunma üretimi yapılması gerektiğine işaret ederek, "Bu, daha fazla hava savunması, daha fazla mühimmat ve İttifak genelinde daha güçlü tedarik zincirleri anlamına geliyor. Daha hızlı hareket etmemiz, yeni teknolojileri benimsememiz, tedariki hızlandırmamız ve savunma sanayimizin hızlı ve yetenekli şekilde üretim yapabilmesini sağlamamız gerekiyor. Buna Atlantik'in her iki yakasında da ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yarın bakanların ayrıca Ukrayna'ya desteği de görüşeceklerini dile getiren Rutte, Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da toplantıya katılacağını bildirdi.

Savaşın başından bu yana Ukrayna'ya verilen desteğin yüzde 99'unun NATO müttefiklerinden geldiğini belirten Rutte, "Dolayısıyla yarınki toplantı, savunma yatırımlarımızı ve savunma sanayi taahhütlerimizi yerine getirerek, caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirerek, Ukrayna'ya desteğimizi sürdürerek NATO'yu daha güçlü hale getirmekle ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Rutte, Avrupalı müttefiklerin Rusya ile diyaloğa girip girmemesiyle ilgili fikrinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Müttefiklere tavsiye vermek bana düşmez ama bence elbette her müttefik (diyaloğa) açık ve Fransızların yaptığı gibi yapabilir. Biliyorum ki diğer müttefiklerle, bizimle, Avrupa müttefikleriyle yakından koordinasyon içindeler. Yaptıkları her şeyde tam bir şeffaflık var. Bu korkunç savaşı daha hızlı şekilde sona erdirecek her türlü girişimi teşvik ederim."

ABD liderliğinin kilit önem taşıdığı konusunda tüm müttefiklerin hemfikir olduğuna dikkati çeken Rutte, "Ama bence bu savaşı sona erdirecek ve daha hızlı şekilde sona erdirecek her türlü girişim teşvik edilebilir." diye konuştu.

Avrupa'nın daha fazla rol üstlenmesi

Avrupalı müttefiklerin savunma yatırımlarını artırmalarından övgüyle bahseden Rutte, Avrupalı müttefiklerin komuta yapısında daha belirgin rol üstleneceğine de değinerek, "Bu, bence Avrupa'nın öne çıktığının bir kanıtı. Bu tam olarak ABD'nin istediği şeydi." dedi.

Rutte, Avrupa'nın kendi savunmasını güçlendirirken, hem nükleer hem de konvansiyonel olarak çok güçlü bir ABD varlığının süreceğine işaret ederek, "Ayrıca AB ve NATO arasında net bir iş bölümü olduğu konusunda da hepimiz hemfikiriz. Bu konuda hiçbir tartışma yok. Bu yüzden işlerin nasıl gittiğinden gerçekten memnun olabiliriz diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Arktik'te yeni misyon

NATO'nun Arktik bölgesindeki varlığını güçlendirecek "Arktik Nöbeti (Arctic Sentry)" misyonunun başlatılmasıyla ilgili Rutte, "Rusya'nın artan askeri faaliyetleri ve Çin'in söz konusu bölgeye artan ilgisi karşısında, daha fazlasını yapmamız çok önemliydi." dedi.

Rutte, "Bu girişim, NATO ve müttefiklerinin Kuzey Kutbu'ndaki faaliyetlerini bölgeye yönelik tek bir kapsamlı operasyonel yaklaşım altında bir araya getirerek İttifak'ın gücünden yararlanıyor." ifadelerini kullandı.

Misyonun on binlerce personel ve ekipmanı içeren tatbikatlarını bir araya getireceğini belirten Rutte, ilk defa Arktik'te yapılan tüm faaliyetlerin tek bir komuta altında bir araya getirileceğini kaydetti.

Rutte, Rusların ve Çinlilerin bölgede giderek daha aktif hale geldiğini vurgulayarak, misyonun doğrudan NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanının (SACEUR) yetkisi altında olacağını bildirdi.

Genel Sekreter, bunda ayrı olarak Danimarka, Grönland ve ABD arasında görüşmelerin devam ettiğini de söyledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Güncel, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'dan Rusya ile Diyalog Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı
Bayrampaşa’da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:21:34. #7.11#
SON DAKİKA: NATO'dan Rusya ile Diyalog Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.