NATO'dan Türkiye'ye Teşekkür ve Savunma Vurgusu - Son Dakika
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NATO'dan Türkiye'ye Teşekkür ve Savunma Vurgusu

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin barış gücünü ve savunma harcamalarını değerlendirdi.

15.05.2025 14:41
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki misafirperverliği için teşekkür ederek İstanbul barış müzakerelerine de atıfta bulunarak Türkiye'nin, "bir araya getirme gücünün her gün görülebilir" nitelikte olduğunu vurguladı.

Rutte, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ekibine, Antalya'daki "mükemmel" misafirperverliği için teşekkür eden Rutte, toplantıda, 24-25 Haziran'da Hollanda'da düzenlenecek Lahey zirvesinin gündemini derinlemesine görüşme fırsatı yakalandığını söyledi.

Rutte, toplantının odak noktasının, savunma harcamalarını artırmak olduğunu vurgulayarak "Bu, önümüzdeki yıllarda İttifak için önemli bir alan olacak. Savunma harcamalarının artırılması, güvenliğimiz için olmazsa olmazdır." değerlendirmesini yaptı.

Mevcut yüzde 2'lik hedefin yeterli olmadığını yineleyen Rutte, "Antalya'daki tartışmalarımız gelecekte 'neye daha fazla ihtiyacımızın olacağı' üzerine yoğunlaştı. Temel askeri gereksinimlerimize daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini, altyapı ve dayanıklılık dahil olmak üzere, savunmayla ilgili daha geniş kapsamlı yatırımlara ihtiyacımız olacağını biliyoruz." diye konuştu.

Rutte, Lahey'deki zirve için hazırlanılırken gelecek haftalarda müttefiklerle yakın bir şekilde çalışmaya devam etmeyi dört gözle beklediğini vurgulayarak "Ayrıca savunma sanayimizi güçlendirmenin önemini de tartışıyoruz. Bu, 1 milyar vatandaşı savunma görevimizi yerine getirmeye devam edebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz yeteneklere sahip olduğumuzdan emin olmak için gereklidir. Üretimi artırmak, inovasyonu teşvik etmek ve kurumsal engelleri kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye etkileyici bir savunma sanayi tabanına sahip"

Savunma sanayisi konusunda Türkiye'nin konumuna değinen Rutte, "Türkiye, etkileyici bir savunma sanayisi tabanına sahip. ABD'yle ve Avrupa'daki tüm endüstriler ve ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışıyor." dedi.

Rutte, bir soru üzerine Türkiye'nin NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından İstanbul barış müzakerelerine ev sahipliği yapacak olmasıyla ilgili, "Türkiye'nin bir araya getirme gücü açıkça ortada. Bunu her gün görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanların toplantıda Ukrayna'daki savaşla ilgili, ABD Başkanı Donald Trump'ın "mümkün olan en kısa sürede adil ve kalıcı bir şekilde sona erdirme yönündeki çabalarını tam desteklediklerini tekrarladığını da belirten Rutte, şunları kaydetti:

"Bu, hepimizin paylaştığı bir önceliktir. Ukrayna'ya olan uzun vadeli desteğimizi yeniden teyit ettik. Bu, savaşı körüklemekle ilgili değil, Ukrayna'nın bugün ve gelecekte, bir çözüm olsun veya olmasın kendini savunabilmesini sağlamakla ilgilidir. Ukrayna'ya olan desteğimizin kalıcı bir barışı sağlamak için önemli olmaya devam edeceği açıktır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mark Rutte, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Antalya, Türkiye, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'dan Türkiye'ye Teşekkür ve Savunma Vurgusu - Son Dakika

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