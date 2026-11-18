Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK - Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) - Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı NATO EDGE 2026, ikinci gününde uluslararası savunma ve teknoloji şirketlerinin katılımıyla devam ediyor. Organizasyonda yer alan ABD merkezli Anduril Industries, Hollanda merkezli Robin Radar Systems ve Almanya merkezli Head Acoustics yetkilileri, Türk savunma sanayisi şirketleriyle iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini ve etkinlikte verimli temaslar gerçekleştirdiklerini bildirdi. Şirketler yapay zeka, komuta-kontrol, İHA karşıtı sistemler, radar ve iletişim teknolojilerinde ortak çalışma fırsatlarına dikkat çekti.

NATO EDGE 2026, ikinci gününde İzmir'de devam ediyor. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda, NATO'nun gelecekteki savunma ihtiyaçları, yapay zekanın askeri sistemlere entegrasyonu, siber güvenlik ve dijital dönüşüm başlıkları öne çıkıyor. NATO'nun üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen liderlik basın bilgilendirmesinde, müttefik ülkelerin savunma kapasitesinin artırılması ve savunma sanayisiyle iş birliğinin güçlendirilmesi mesajları verildi. 25 ülkeden 284 firmanın buluştuğu organizasyonda, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik kabiliyetleri ve uluslararası iş birliği fırsatları da yakından takip ediliyor. Uluslararası savunma ve teknoloji şirketlerinin temsilcileri ANKA Haber Ajansı'na NATO Edge 2026 Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANDURİL'DEN WHITTON: "DOĞRU KARAR VERİCİLER AYNI ORGANİZASYONDA BULUŞTU"

Savunma sanayii alanında hızla büyüyen ABD merkezli Anduril Industries yetkilisi Caleb Whitton, şirketin şirketin kuruluşunun ardından NATO ile başlayan bir iş birliği geçmişi bulunduğunu, ilk çalışmaların ağırlıklı olarak ABD'de yürütüldüğünü, son yıllarda NATO ile çalışmaların genişlediğini kaydetti.

NATO EDGE 2026'nın katılımcı profili açısından verimli geçtiğini belirten Whitton, etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, kamu yetkilileri ve savunma sanayisi şirketleriyle doğrudan temas kurma fırsatı bulduklarını söyledi. Whitton, "Burada doğru karar vericiler bulunuyor. Sektörün farklı temsilcileri arasında iyi bir denge var. Türk askeri ve kamu yetkilileriyle, Türk savunma sanayisiyle bir araya gelmek bizim için oldukça heyecan verici. Organizasyondan gerçekten memnunuz" dedi.

Türk şirketleriyle yeni ilişkiler kurmayı ve olası ortak çalışma alanlarını belirlemeyi amaçladıklarını aktaran Whitton, kendisinin yaklaşık 8-12 Türk şirketiyle görüştüğünü, Anduril'in diğer çalışanlarının da farklı firmalarla temas halinde olduğunu belirtti.

"SAVUNMA ALANINDAKİ İHTİYAÇLARI VE BOŞLUKLARI BELİRLEMEK İSTİYORUZ"

Etkinlikten beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Whitton, NATO'nun ve müttefik ülkelerin gelecekteki ihtiyaçlarını anlamanın öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Whitton, "Hem NATO hem de ülkeler özelinde gelecekte nelerin gündeme geleceğini görmek istiyoruz. Hangi alanlarda eksiklikler bulunduğunu, bu boşlukları birlikte nasıl doldurabileceğimizi ve sektör ortaklarımızla nasıl iş birliği yapabileceğimizi anlamak istiyoruz" diye konuştu.

"ANDURİL, FUARDA KOMUTA KONTROL VE MUHAREBE SİSTEMLERİNİ TANITTI"

Anduril'in NATO EDGE 2026'da Bağlantılı Muharebe iş kolu kapsamında farklı ürün ve teknolojilerini sergilediğini belirten Whitton, tanıtılan çözümler arasında Voyager ürün ailesi, Lattice komuta kontrol yazılımı, Eagle Eye başlık ve görüş ekranı sistemleri ile MiniSAl adlı konteyner tabanlı C4 çözümünün bulunduğunu söyledi.

Lattice'in komuta kontrol yazılımı olduğunu aktaran Whitton, Eagle Eye ürün ailesinin askerlere yönelik başlık ve baş üstü görüntüleme sistemlerinden oluştuğunu kaydetti. MiniSAl çözümünün ise kolaylıkla konuşlandırılabilen, konteyner tabanlı bir C4 sistemi olduğunu ifade etti. Anduril bünyesinde farklı iş kollarının da bulunduğunu belirten Whitton, şirketin kendi sorumluluk alanı dışındaki teknolojilere yönelik taleplerde de ilgili ekiplerle bağlantı kurarak uluslararası ortaklıkların geliştirilmesine destek verdiklerini söyledi.

ROBIN RADAR'DAN BOUKEMA: "TÜRK ŞİRKETLERLE GÖRÜŞMELERİMİZ VERİMLİ GEÇİYOR"

Hollanda merkezli Robin Radar Systems'in İş Geliştirme Müdürü Eric Boukema, NATO ile yaklaşık 5-6 yıldır çalıştıklarını belirterek, özellikle insansız hava araçlarının (İHA) tespitine yönelik radar sistemlerinde Türk şirketleriyle iş birliği ve karşılıklı büyüme hedeflediklerini ifade etti. Boukema, şirketlerinin küçük nesnelerin radar teknolojisiyle tespit edilmesi konusunda uzmanlaştığını belirtti. NATO ile uzun süredir iş birliği içinde olduklarını aktaran Boukema, "NATO ile neredeyse kuruluşumuzdan bu yana çalışıyoruz. Geçen yıl çok sayıda NATO etkinliğine ve tatbikatına katıldık. NATO ile bir kuruluş olarak çalışmaktan oldukça memnunuz" dedi.

Etkinlik kapsamında Türk şirketleri ve kurumlarıyla temas kurduklarını belirten Boukema, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Türk şirketlerinin stantlarını ziyaret ettiğini ve kendi stantlarında da çok sayıda Türk şirketi ve kurumunu ağırladıklarını kaydeden Boukema, "Türk şirketleriyle stantlarında görüşmeler gerçekleştirdik. Bizim standımızı da çok sayıda Türk şirketi ve kuruluşu ziyaret etti. Burada bulunmak bizim için oldukça verimli ve faydalı oldu" diye konuştu.

Türkiye ile iş birliğinin karşılıklı büyüme sağlayabileceğini düşündüğünü ifade eden Boukema, özellikle büyük Türk şirketleriyle çalışmanın önemli fırsatlar sunacağını dile getirdi. Boukema, "Umarım böyle bir büyüme gerçekleşir. Özellikle büyük Türk şirketleriyle çalışmak her zaman çok iyi. Şirketimizin çalışma modeli de diğer şirketlerle iş birliği yapmaya dayanıyor. İnsansız hava araçlarına karşı mücadelede farklı sensörleri ve şirketlerin teknolojilerini entegre edebilmek büyük önem taşıyor. Bu nedenle diğer şirketlerle birlikte çalışmaya alışkınız. Türk hükümeti ve Türk şirketleriyle çalışmak bizim için her zaman bir onur" ifadelerini kullandı.

"5 KİLOMETREYE KADAR KÜÇÜK HEDEF TESPİTİ KONUSUNDA UZMANIZ"

Robin Radar'ın radar teknolojisinin çalışma prensibine ilişkin bilgi veren Boukema, sistemin gönderdiği radyo sinyallerinin drone ve pervanelerinden yansıması üzerinden hedef tespiti yaptığını anlattı. Boukema, sistemin özellikle drone ile kuşları birbirinden ayırt edebildiğini belirterek, "Sürekli bir radyo sinyali gönderiyoruz. Bu sinyal drone ve pervanelerinden yansıyarak geri dönüyor. Pervanelerden ve drone gövdesinden gelen yansımalar sayesinde bunun bir drone mu yoksa kuş mu olduğunu belirleyebiliyoruz. Bu ayrımı sağlayan bir yazılımımız da bulunuyor" dedi.

Şirketin uzmanlık alanının küçük nesnelerin yakın mesafede tespiti olduğunu vurgulayan Boukema, "5 kilometreye kadar mesafedeki drone ve küçük nesneleri tespit etme konusunda uzmanız. Bizim güçlü olduğumuz alan burası. Daha uzak mesafelerde tespit yapmak isteyenler için doğru radar çözümü olmayabiliriz. Biz özellikle yakın mesafedeki drone ve küçük nesnelerin tespitinde oldukça iyiyiz" değerlendirmesinde bulundu.

HEAD ACOUSTICS, 40 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

NATO EDGE 2026 kapsamında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Head Acoustics'in Genel Müdürü ve Teknik Bölüm Sorumlusu Dr. Matthias Wegoff, şirketin yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahip, Almanya'da faaliyet gösteren bağımsız bir şirket olduğunu belirtti. Merkezi Aachen kenti yakınlarında bulunan şirketin 350 çalışanı olduğunu aktaran Wegoff, faaliyetlerinin temelinde insan algısına yönelik teknolojilerin bulunduğunu ifade etti. Şirketin yıllar içinde faaliyet alanını genişlettiğini kaydeden Wegoff, insan algısının yanı sıra ürün geliştirme, ürün kalitesi ve iletişim teknolojilerine odaklandıklarını söyledi. Wegoff, farklı amaçlarla kullanılan iletişim sistemlerinin uçtan uca testlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

NATO EDGE'e ilk kez katıldıklarını ve organizasyonda ilk kez stant açarak teknolojilerini tanıttıklarını belirten Wegoff, ürün ve çözümlerinin ziyaretçilerden nasıl karşılık bulacağını görmek için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Etkinliğin ilk gününde çok sayıda şirketle görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Wegoff, NATO'nun ihtiyaçları doğrultusunda şirketin teknik birikiminin nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin iş birliği olanaklarını ele aldıklarını söyledi.

Wegoff, "Etkinliğin henüz ilk günündeyiz ve günün yarısı geride kaldı. Buna rağmen iş birliği konusunda oldukça ilginç görüşmeler gerçekleştirdik. Şirketimizin geçmişten gelen teknik birikimiyle NATO'nun ihtiyaçları doğrultusunda neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Görüşmeler oldukça verimli geçti" dedi.

"TÜRK ŞİRKETLERLE İLGİNÇ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türk şirketleriyle temas kurduklarını belirten Wegoff, özellikle araç geliştirme ve kalite testleri ile ağ teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren firmalarla görüştüklerini kaydetti. Türk şirketlerinin geliştirdiği araçların kalite testleri ve ağ teknolojilerinin iletişim performansının ölçülmesi gibi konularda iş birliği potansiyeli gördüklerini ifade eden Wegoff, organizasyona katılan firmaların yeni bağlantılar kurmaya açık olduğunu söyledi.

Wegoff, "Türk şirketleriyle şimdiden ilginç görüşmeler yaptık. Örneğin araç geliştiren ve araçların kalite testlerini gerçekleştiren şirketlerle, ayrıca ağ teknolojileri üzerinde çalışan firmalarla temas kurduk. Bu teknolojilerin iletişim kalitesi açısından test edilmesi gerekebilir. İnsanların burada yeni iş birliklerine açık olduğunu ve nelerin mümkün olduğunu anlamak istediklerini görüyorum. NATO EDGE, doğru bağlantıları kurmak açısından iyi bir ortam sunuyor" diye konuştu.