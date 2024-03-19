NATO Genel Sekreteri Ermenistan ve Azerbaycan'ı barış anlaşması imzalamaya davet etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan ve Azerbaycan'ı barış anlaşması imzalamaya davet etti.
Resmi ziyaret için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gelen Stoltenberg, Başbakan Nikol Paşinyan ile görüştü.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Güney Kafkasya'da istikrarın Avrupa Atlantik güvenliği açısından da önem taşıdığını söyledi.
Stoltenberg, "Ermenistan ve Azerbaycan'ın önünde, yıllardır süren çatışmaları kalıcı barışa kavuşturmak için bir fırsat bulunuyor. Bu nedenle her iki ülkeyi de ilişkilerin normalleşmesinin ve halklarınız için kalıcı bir barışın yolunu açacak anlaşmaya varmaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna'da devam eden savaşın gidişatına değinen Stoltenberg, "Savaş alanındaki durum zor olmaya devam ediyor ancak bu desteğimizi azaltmamız için değil, artırmamız için bir nedendir." dedi.
Savaşı Rusya'nın kazanmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Eğer Putin Ukrayna'da başarılı olursa, saldırganlığın burayla sınırlı kalmaması ve başka otoriter aktörlerin de olaya dahil olması gibi gerçek bir risk var." yorumu yaptı.
Ermenistan-NATO işbirliği
Başbakan Paşinyan da Stoltenberg'in, Ermenistan'ı ilk defa ziyaret ettiğini kaydederek, bunun Ermenistan-NATO ilişkileri, bölgesel ve global istikrar ile güvenlik sorunları konusunda fikir alışverişi için fırsat olduğunu belirtti.
Ermenistan'ın NATO ve NATO üyesi bazı ülkelerle mevcut politik diyaloğu geliştirme ve işbirliğini genişletmekle ilgilendiğini aktaran Paşinyan, Ermenistan'ın NATO işbirliğinin yeni formatı olan özelleştirilmiş ortaklık programının kısa sürede onaylanmasını ümit ettiğini kaydetti.
Paşinyan, Ermenistan'ın uluslararası barış koruma görevlerine katıldığını, bu kapsamda Ermeni Barış Koruma Birliğinin Kosova görevine devam ettiğini ve Temmuz 2023'te personel sayısını artırdığını söyledi.
Paşinyan, NATO ile ilişkilere değinerek Ermeni parlamenterlerin NATO Parlamenterler Asamblesi toplantılarına ve "Rose-Roth" seminerlerine katıldığını dile getirdi.
Paşinyan, Stoltenberg'e "Barış Kavşağı" projesini sundu
Ermenistan'ın bölgeselleşme politikasına da önem verdiğini kaydeden Paşinyan, İran ve Gürcistan'la özel ilişkilerin kendileri için çok önemli olduğunu ve Ermenistan'ın herhangi bir işbirliğinin bölge ülkelerine yönelik olamayacağını ifade etti.
Güney Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanmasında Ermenistan hükümetinin görüş ve yaklaşımlarını Stoltenberg'e aktardığını kaydeden Paşinyan, Azerbaycan'la ilişkilerin üzerinde anlaşıldığı şekilde üç prensip dahilinde düzeltilmesine hazır olduğunu belirtti.
Paşinyan, bu prensiplerin Almatı Bildirgesi temelinde karşılıklı toprak bütünlüklerinin tanınması, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının belirlenmesinde 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağıldığı dönemdeki sınırların esas alınması, bölgesel ulaştırma yollarının yeniden açılmasında bunların geçtiği ülkelerin egemenlik ve yasal yetkisine saygı duyulması, eşitlik ve karşılıklılık olduğunu söyledi.
Başbakan Paşinyan, Stoltenberg'e ulaştırma yollarının açılmasındaki görüşlerini destekleyen "Barış Kavşağı" girişimini sunduğunu belirtti.
Paşinyan Azerbaycan'la barış görüşmelerinde NATO'dan destek talep etti
Paşinyan, uluslararası toplumun ve bu kapsamda NATO'nun, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecinin belirlenmiş ve üzerinde karşılıklı anlaşılmış prensipler üzerinde yürütülmesi konusunda desteğini beklediklerini kaydetti.
Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi gündemine sadık olduklarını belirten Paşinyan, bunun Güney Kafkasya'daki istikrarın sağlanmasına olumlu etki yapacağına inandıklarını ifade etti.
Paşinyan, Stoltenberg'e, Ermenistan ordusunda yapılan reformların herhangi bir ülkeye karşı değil, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü koruma amaçlı olduğunu anlattığını söyledi.
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