NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, 17-19 Mart tarihleri arasında Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'a resmi ziyaretlerde bulunacağı duyuruldu.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, 17 Mart'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 18 Mart'ta ise Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüşecek.

Stoltenberg, Azerbaycan'daki temaslarının ardından 18 Mart'ta Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geçecek ve burada Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan İrakli Kobakhidze ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Genel Sekreter, Kafkasya temaslarını 19 Mart'ta Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Başbakan Nikol Paşinyan ile yapacağı görüşmelerle tamamlayacak.