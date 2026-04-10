Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Genel Sekreteri Rutte: İttifakta Derin Değişim Dönemindeyiz

10.04.2026 00:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'de düzenlenen bir panelde transatlantik ittifakın değişim sürecinde olduğunu ve Avrupa'nın savunma sorumluluklarını artıracağını vurguladı. İran, Hürmüz Boğazı ve Ukrayna'daki savaşla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde konuştu. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO eleştirilerine değinerek, transatlantik ittifakın ölümünün yakın olmadığını ancak derin bir değişim döneminde olduğunu söyledi.

Rutte, 'Avrupa, kendi geleneksel savunmasını sağlama görevinin daha büyük ve daha adil bir payını üstleniyor ve bundan geri dönüş olmayacak. Bu, sağlıksız karşılıklı bağımlılıktan gerçek bir transatlantik ittifaka geçiş sürecidir' dedi. NATO Genel Sekreteri, İran konusunda bazı müttefiklerin yavaş davrandığını kabul ederken, bugün Avrupa'nın ABD'ye büyük destek sağladığını vurguladı.

Panelin soru cevap kısmında Rutte, Trump'ın hayal kırıklığını açıkça hissettiğini belirterek, 'Onu bir ölçüde anlıyorum' dedi. Avrupalı müttefiklerin ezici çoğunluğunun kendilerinden istenenleri yaptığını söyleyen Rutte, bazen iç siyaset nedeniyle zaman alabildiğini ancak nihayetinde birlikte hareket edildiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı konusunda İngiltere Başbakanı Keir Starmer liderliğinde bir koalisyon oluşturulduğunu belirten Rutte, her ülkenin boğazın açık kalmasına nasıl katkı sağlayabileceğine baktığını söyledi. Rutte, ateşkesin erken aşamalarında olduklarını ve durumu gün gün izlediklerini ekledi.

Savunma işbirliği konusunda transatlantik bir temel olduğunu vurgulayan Rutte, Türkiye'den birçok şirketin ABD'de yatırım yaptığını belirtti. NATO'nun İran sonrası Orta Doğu'da koordine edici rol oynayabileceğini söyleyen Rutte, 'NATO'nun yardımcı olmaması için bir sebep yok' dedi.

Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın büyük bedeller ödeyerek ilerlemeye devam ettiğini belirten Rutte, ayda 30-35 bin kayıp verildiğini ifade etti. Barışın kilidini açacak anahtarın güçlü güvenlik garantileri olduğunu vurgulayan Rutte, üç katmanlı bir yaklaşım üzerinde uzlaşıldığını açıkladı.

Grönland konusunda Danimarka, Grönland ve ABD arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Rutte, Arktik'te NATO'nun rol oynaması gerektiğini söyledi. Görüşmelerin Grönland'ın statüsü ve Rusya-Çin'in ekonomik erişimi konularına odaklandığını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, İran, Nato, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 01:10:14. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.