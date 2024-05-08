NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'dan askeri talep gelmedi ama destek istediler - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'dan askeri talep gelmedi ama destek istediler

NATO Genel Sekreteri: Ukrayna\'dan askeri talep gelmedi ama destek istediler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın kendilerinden NATO askeri talep etmediğini ancak daha fazla destek istediğini söyledi. Stoltenberg, Rusya ile anlamlı bir diyalog kurmanın zor olduğunu belirtirken, Ukrayna'ya askeri destek sağlamanın önemli olduğunu vurguladı. NATO Genel Sekreteri, dünyanın tehlikeli bir dönemden geçtiğini ve NATO'nun bir arada kalmasının önemli olduğunu ifade etti.

08.05.2024 21:53
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın kendilerinden NATO askeri talep etmediğini ama daha fazla destek istediğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'da bir araya gelen Stoltenberg, bu görüşmenin ardından İtalyan ANSA ajansına değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği "NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması" fikri sorulan Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'ya kuvvet konuşlandırma gibi bir niyeti yok. Ukrayna'yı geçen hafta ziyaret ettiğimde Ukraynalılar, Ukrayna'da NATO askeri talep etmedi ama daha fazla destek istediler." dedi.

Stoltenberg, "Korkarım ki artık Rusya ile anlamlı bir diyalog kurmanın çok zor olduğunu görüyoruz. Onların başka bir ülkeye saldırmayı bırakmalarını görmek istiyoruz ve Ukrayna'da barışçıl bir çözüme ihtiyacımız var." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı'nı "kazanmaya inandığını" ve bu nedenle Rus tarafında barış görüşmelerine katılma konusunda şu ana kadar "bir istek görmediklerini" de dile getiren Stoltenberg, "Onu müzakereye ikna etmenin tek yolu, ona savaş alanında kazanamayacağını göstermektir. Bu amaca ulaşmanın tek yolu da Ukrayna'ya askeri destek sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, dünyanın tehlikeli bir dönemden geçtiğini, bu nedenle NATO'nun bir arada kalmasının önemli olduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreteri, ayrıca İtalya'ya, Ukrayna'ya sağladığı Samp/T hava savunma sistemi için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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