NATO Hürmüz Boğazı'na Güvenlik Sağlayacak mı?
NATO Hürmüz Boğazı'na Güvenlik Sağlayacak mı?

16.03.2026 13:49
Trump'ın uyarısı sonrası NATO, Akdeniz'de güvenliği artırmak için müttefik adımları attı.

NATO, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı yönündeki açıklamasının ardından, müttefiklerin Akdeniz'de halihazırda ilave güvenlik sağlamak için adım attıklarını bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir NATO yetkilisi, AA muhabirinin, ittifakın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin bir rol oynayıp oynamayacağına ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

"Müttefikler Akdeniz'de ilave güvenlik sağlamak için zaten adımlar attı." ifadesini kullanan yetkili, aynı zamanda üye ülkelerin bireysel olarak Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik bağlamı da dahil olmak üzere daha fazla ne yapabilecekleri konusunda ABD ve diğerleriyle görüşmeler yürüttüklerini kaydetti."

ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Dış Politika, Güvenlik, Akdeniz, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Hürmüz Boğazı'na Güvenlik Sağlayacak mı? - Son Dakika

SON DAKİKA: NATO Hürmüz Boğazı'na Güvenlik Sağlayacak mı? - Son Dakika
Advertisement
