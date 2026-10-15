NATO, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını gelecek hafta görüşecek. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını gelecek hafta görüşecek.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırıların gelecek hafta NAC toplantısında ele alınacağını bildirdi. Romanya açıklarında San Marino ve Komorlar bayraklı 2 ticari gemi İHA saldırısına uğramış, San Marino bayraklı gemide 12 mürettebattan 5'i kurtarılmış, 7'si kaybolmuştu.

NATO, Karadeniz'de son dönemde gemilere düzenlenen saldırıların gelecek hafta görüşüleceğini bildirdi.

NATO yetkilisi, AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.

NATO'nun gelecek hafta Karadeniz'de gemilere yönelik saldırıları görüşeceğini kaydeden NATO yetkilisi, konunun olağan NATO Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) toplantısında ele alınacağını aktardı.

Karadeniz'de bir süredir ticari gemilere yönelik saldırılar düzenleniyor.

13 Ekim'de Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında iki gemi insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğramış, gemilerden biri batmıştı.

Son olarak Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında San Marino ve Komorlar bayraklı 2 ticari gemiye İHA ile saldırı düzenlenmişti.

San Marino bayraklı gemide bulunan 12 kişilik mürettebattan 5'inin kurtarıldığı, 7'sinin kaybolduğu belirtilirken, Komorlar bayraklı geminin mürettebatının tahliye edildiği ve güvende olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıSan MarinoDenizcilikKaradenizGüvenlikPolitikaRomanyaGüncelDünyaNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
18:36
Ünlü futbolcu Antony’nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
18:34
İstanbul’daki selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
18:23
CHP, Mehmet Ali Yüksel’i İstanbul İl Başkanı olarak atadı
CHP, Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak atadı
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 19:06:13. #7.12#
SON DAKİKA: NATO, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını gelecek hafta görüşecek. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei