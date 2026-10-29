NATO komutanlıkları “Biz NATO'yuz” mesajıyla Türkiye'nin 103. yılını kutladı - Son Dakika
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NATO komutanlıkları “Biz NATO'yuz” mesajıyla Türkiye'nin 103. yılını kutladı

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Brüksel'deki NATO Karargahı ve çeşitli NATO komutanlıkları, Türkiye'nin 103. kuruluş yıl dönümünü Türkçe mesajlarla kutladı. Paylaşımlarda Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Yıldızları fotoğrafları kullanıldı, İzmir'deki NATO Kara Komutanlığı “Birlikte daha güçlüyüz” dedi.

Brüksel'deki NATO Karargahı ve dünyanın çeşitli yerlerindeki NATO komutanlıklarının resmi hesaplarından paylaşılan mesajlarla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü kutlandı.

NATO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türk Deniz Kuvvetlerine ait denizaltılar ve savaş gemilerinin fotoğrafıyla paylaşılan mesajda, "Biz NATO'yuz." ifadesine yer verildi.

Mesajda, müttefik Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

NATO Deniz Komutanlığı da Türk Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini gösteren bir fotoğraf kullanarak, "NATO müttefikimiz ve dostumuz Türkiye'ye tebrik ve selamlarımızı iletiyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Biz NATO'yuz." mesajını paylaştı.

NATO'nun Brunssum'daki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ise paylaşımında Türkçe olarak "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadesini kullandı.

Türk bayrağı desenli bir paraşütle atlayan Türk askerinin fotoğrafını paylaşan NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!" mesajını verdi.

Norfolk'taki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı da Türkçe olarak "Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun Türkiye!" paylaşımında bulundu.

NATO Hava Komutanlığı da Türkçe olarak "29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun" ifadesiyle bir mesaj paylaştı.

Türk Hava Kuvvetlerinin resmi akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait bir savaş uçağının fotoğrafını paylaşan NATO Hava Komutanlığı, "Tüm Türk dost ve müttefiklerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karargahı İzmir'de bulunan NATO Kara Komutanlığı da ev sahibi Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Birlikte daha güçlüyüz." mesajı verdi.

NATO Kara Komutanlığı aynı zamanda karlı bir dağ sırtında Türk bayrağıyla poz veren, kar kamuflajı giymiş Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.

NATO Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığı ise Türk Özel Kuvvetleri paraşütçülerinin bir askeri nakliye uçağının önünde verdiği pozu paylaşarak, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamamıza siz de katılın!" mesajını verdi.

Kaynak: AA
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