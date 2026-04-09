NATO'nun Ankara Zamanı: İttifakın Dönüşümü ve Türkiye'nin Rolü

NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma konferansında konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO'nun Soğuk Savaş döneminde kurulduğunu ve bugün uluslararası sistemde yeni bir konjonktürle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Duran, NATO'nun 1990'lardan itibaren klasik savunma anlayışının ötesine geçerek çok boyutlu görevler üstlendiğini, ancak şimdi tekrar güçlü bir dönüşüm baskısı altında bulunduğunu belirtti. Uluslararası sistemde ciddi kırılmalar yaşandığını ve bu sürecin kalıcı bir dönüşüm evresi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin NATO ile işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini aktaran Duran, NATO üyesi ülkelerin farklı savunma paradigmaları nedeniyle ittifak içinde fikir ayrılıkları olduğunu gözlemlediklerini söyledi. NATO'nun dayanıklılık, caydırıcılık ve kriz yönetimini merkeze alan bütüncül bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin NATO'ya ciddi katkılar yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu, NATO'nun da Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları için önemli bir ittifak olduğunu ekledi.

Duran, Türkiye'nin barış ve istikrarı esas alan dış politikasıyla bölgesinde güvenli bir liman olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle bugün barış denince akla ilk Türkiye'nin geldiğini belirtti. Rusya-Ukrayna krizinde yapıcı rol oynadığını ve tahıl koridoru anlaşması gibi girişimlerle dünyayı gıda krizinden kurtardığını örnek gösterdi. Ayrıca, NATO'nun stratejik iletişim kapasitelerini artırmayı önceliklendirdiğini, iletişim alanının hibrit tehditler karşısında bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.