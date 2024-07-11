NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ilk irtibat bürosunu Ürdün'de açacak - Son Dakika
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NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ilk irtibat bürosunu Ürdün'de açacak

NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da bir irtibat bürosu açacağını duyurdu. NATO liderlerinin katıldığı zirvede alınan karar, bölgesel ve küresel güvenlik ortamında Güney'deki ortaklarla daha stratejik bir yaklaşım kurulması hedefiyle hayata geçirilecek olan eylem planı kapsamında alındı. Açıklamada, bu ofisin NATO-Ürdün arasındaki derin stratejik ortaklığın bir kilometre taşı olduğu ve Ürdün'ün bölgesel ve küresel istikrara olan katkısının altının çizildiği belirtildi. Ofis, NATO-Ürdün ilişkilerinin geliştirilmesi ve ortak çıkar alanlarında siyasi diyalogun güçlendirilmesi amacıyla faaliyet gösterecek.

11.07.2024 17:45
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NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ilk irtibat bürosunu Ürdün'ün başkenti Amman'da açacağını duyurdu.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, karar Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde "Değişen bölgesel ve küresel güvenlik ortamında Güney'deki ortaklarla daha güçlü, stratejik ve sonuç odaklı yaklaşım kurulması için hazırlanan eylem planı" kapsamında alındı.

Açıklamada planın NATO'nun Doğu ve Kuzey Afrika'daki ortaklarıyla angajman ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtilerek, bu kapsamda Ürdün'ün başkenti Amman'da irtibat ofisi kurulacağı kaydedildi.

Ofis açılması kararının NATO-Ürdün arasındaki "derin stratejik ortaklıkta önemli bir kilometre taşına işaret ettiğinin" aktarıldığı açıklamada, "Amman'da bir NATO İrtibat Ofisinin açılması NATO ile Ürdün arasında uzun süredir devam eden ve daha da gelişecek olan ilişkilerin doğal bir ilerlemesidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu karar, Ürdün'ün hem bölgesel hem de küresel bağlamda istikrar unsuru olarak oynadığı önemli rolün ve terörizm ile şiddete varan aşırıcılık dahil uluslar ötesi tehditlerle mücadelede uzun zamandır üstlendiği lider rolünün altını çizmektedir." ifadesi yer aldı.

Ofisin temsilcilik olarak faaliyet göstereceğinin kaydedildiği açıklamada, bu sayede NATO-Ürdün arasındaki ortak çıkar alanlarında siyasi diyalogu ve pratik işbirliğinin güçlendirilerek ikili ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ofisin, NATO-Ürdün makamları arasında düzenli temasların kurulmasına imkan tanıyarak "ulusal ve bölgesel bağlamın daha iyi anlaşılmasına ve stratejik analiz, sivil acil durum planlaması ve hazırlığı, kriz yönetimi, kamu diplomasisi, siber güvenlik ve iklim değişikliği gibi alanlarda konferanslar, kurslar ve eğitim programları dahil ortaklık programlarının ve faaliyetlerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına" katkı sağlayacağı aktarıldı.

Açılması planlanan ofis, NATO'nun Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ilk irtibat bürosu olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ilk irtibat bürosunu Ürdün'de açacak - Son Dakika

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