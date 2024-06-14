NATO Savunma Bakanları Zirve Öncesi Toplandı - Son Dakika
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NATO Savunma Bakanları Zirve Öncesi Toplandı

NATO Savunma Bakanları, gelecek ay yapılacak zirve öncesindeki son bakan düzeyindeki toplantının ikinci gününde bir araya geldi. Müttefik ülkelerin savunma bakanları, toplantının ikinci ve son günü oturumlarına katılmak için Brüksel'deki NATO karargahında buluştu. Bakanlar, zirve hazırlıkları için kendi aralarında yapacakları görüşmenin ardından Nükleer Planlama Grubu formatında bir araya gelecek.

14.06.2024 10:49
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NATO Savunma Bakanları, gelecek ay yapılacak zirve öncesindeki son bakan düzeyindeki toplantının ikinci gününde bir araya geldi.

Müttefik ülkelerin savunma bakanları, toplantının ikinci ve son günü oturumlarına katılmak için Brüksel'deki NATO karargahında buluştu.

Bakanlar, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesi öncesindeki son bakan düzeyindeki toplantıda, zirve hazırlıkları için kendi aralarında yapacakları görüşmenin ardından Nükleer Planlama Grubu formatında bir araya gelecek.

Müttefik savunma bakanları, dün NATO- Ukrayna Temas Grubu toplantısı kapsamında Ukraynalı mevkidaşları Rüstem Umerov'dan ülkesinin başta hava savunması olmak üzere acil askeri ihtiyaçları konusunda bilgi almıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dünkü ilk oturumların ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin 60 milyar dolarlık yardım paketi, İsveç, İspanya ve Belçika'nın 30 F16 ve erken uyarı uçakları da dahil olmak üzere 1 milyar avrodan fazla yardımı, Almanya'nın ek Patriot bataryası teklifi, İtalya'nın bir SAMP/T daha taahhüt etmesi gibi müttefiklerden Ukrayna'ya devam eden destekten memnuniyet duyduğunu ancak bunun uzun vadeli ve sağlam bir zemine oturması gerektiğini söylemişti.

Stoltenberg, bakanlara Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu sürece yıllık en az 40 milyar avroluk askeri desteği öngören bir teklif sunduğunu ve bu unsuru da içeren "NATO güvenlik yardımı ve eğitim planı" üzerinde bugün anlaşma gerçekleşmesini beklediğini söylemişti.

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların tamamına yakınının NATO müttefiklerince sağlandığına dikkati çekerek, bu desteğin öngörülebilir nitelik kazanması için uzun vadeli bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini savunuyor.

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim koordinasyonunda lider rol üstlenmesini istiyor.

Macaristan'ın bu konudaki muhalefeti, Savunma Bakanları Toplantısı arefesinde aşılmıştı. Budapeşte yönetimi, NATO'nun Ukrayna planına katılmayacağını ancak engel de olmayacağını duyurmuştu.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor

Bakan Güler, toplantı marjında dün Litvanyalı mevkidaşı Laurynas Kasciunas ile ikili bir görüşme yapmıştı.

NATO-Ukrayna Temas Grubu oturumu öncesinde de Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov'un da aralarında olduğu pek çok mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Brüksel, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Savunma Bakanları Zirve Öncesi Toplandı - Son Dakika

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