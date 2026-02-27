NATO Tatbikatı Tekirdağ'da Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Tatbikatı Tekirdağ'da Karşılandı

NATO Tatbikatı Tekirdağ\'da Karşılandı
27.02.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Steadfast Dart 2026 Tatbikatı sonrası, Türk askerleri Tekirdağ'da törenle karşılandı.

NATO'nun savunma ve caydırıcılığını güçlendirmeyi amaçlayan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli için Tekirdağ'da karşılama töreni düzenlendi.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören, personeli taşıyan iki askeri uçağın karşılanmasıyla başladı.

Uçaktan inen personel, tören alanında aileleriyle buluştu, bazı çocuklar babalarına sarılarak ağladı.

"Türk askerinin her zaman göreve hazır olduğunu bir kez daha gösterdiniz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, NATO'nun 2026 yılındaki en önemli faaliyetlerinden Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nı başarıyla tamamlayarak yurda dönen personeli karşılamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Tatbikatın yoğun ve disiplinli eğitim sürecinin ardından başarıyla tamamlandığını belirten Yaldız, "Zorlu şartlar altında yüksek tempoda görev yaparak Türk askerinin her zaman göreve hazır olduğunu bir kez daha gösterdiniz." dedi.

Ortaya konulan profesyonellik, dayanışma ve yüksek motivasyonun güçlü birlik ruhunun göstergesi olduğunu dile getiren Yaldız, tatbikatta elde edilen tecrübenin önemine dikkati çekti.

Tatbikatın Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulaştığı eğitim seviyesini ve modern harekat kabiliyetini ortaya koyduğunu vurgulayan Yaldız, şunları kaydetti:

"Bu faaliyet, yalnızca bir tatbikat değil Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulaştığı eğitim seviyesini, modern harekat anlayışını ve muharebe etkinliğini tüm dünyaya gösterdiği önemli bir fırsat olmuştur. Çok uluslu ortamda görev yapma kabiliyetiniz ve farklı unsurlarla uyum içinde çalışma beceriniz, müttefiklerimiz tarafından da takdir edilmiştir. Gösterdiğiniz performans, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü ve sahip olduğu üstün yetenekleri açıkça göstermiştir. Ayrıca tatbikatta kullanılan yerli ve milli silah sistemlerimiz, araç ve teçhizatımız da etkinliğini kanıtlamış, Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur."

Yaldız, tatbikatta kullanılan yerli ve milli silah sistemlerinin de etkinliğini kanıtladığını belirtti.

Konuşmaların ardından askeri personel ve aileleri fotoğraf çektirdi.

Törene katılan Ayşen Karaküçük Tan, eşine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile gurur duyduğunu vurgulayan Tan, eşiyle de gurur duyduğunu dile getirdi.

Tatbikat hakkında

Almanya'da yaklaşık 3 hafta süren Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından 650 personel ve 149 araç görev aldı. Tatbikat kapsamında kara, deniz ve hava ulaştırma imkanları eş zamanlı kullanılarak intikal ve yığınaklanma safhaları icra edildi.

Birlik, yerli ve milli silah, araç ve teçhizatıyla müttefik unsurlarla ortak eğitimler gerçekleştirdi, top, havan ve keskin nişancı atışlarında hedefler başarıyla vuruldu. Seçkin Gözlemci Günü'nde icra edilen manevrada 1'inci Motorlu Piyade Taburu ve destek unsurları aktif görev aldı. Manevra kapsamında istihkam unsurları engellerde geçit açarken motorlu piyade birlikleri, hedefi ele geçirerek görevi başarıyla tamamladı. Tatbikat süresince yerli ve milli araç, silah ve sistemler de fonksiyon alanlarına göre sergilendi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güvenlik, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Tatbikatı Tekirdağ'da Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak
Depremle sarsılan kentimizde büyük panik O anlar kameralarda Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
UEFA’dan açıklama: İstanbul’un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
İstanbul’da çatıdan çatıya atlayan maymun ortalığı birbirine kattı İstanbul'da çatıdan çatıya atlayan maymun ortalığı birbirine kattı

18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 19:13:13. #.0.4#
SON DAKİKA: NATO Tatbikatı Tekirdağ'da Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.