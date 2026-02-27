NATO Tatbikatı Tekirdağ\'da Karşılandı

NATO'nun savunma ve caydırıcılığını güçlendirmeyi amaçlayan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli için Tekirdağ'da karşılama töreni düzenlendi.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören, personeli taşıyan iki askeri uçağın karşılanmasıyla başladı.

Uçaktan inen personel, tören alanında aileleriyle buluştu, bazı çocuklar babalarına sarılarak ağladı.

"Türk askerinin her zaman göreve hazır olduğunu bir kez daha gösterdiniz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, NATO'nun 2026 yılındaki en önemli faaliyetlerinden Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nı başarıyla tamamlayarak yurda dönen personeli karşılamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Tatbikatın yoğun ve disiplinli eğitim sürecinin ardından başarıyla tamamlandığını belirten Yaldız, "Zorlu şartlar altında yüksek tempoda görev yaparak Türk askerinin her zaman göreve hazır olduğunu bir kez daha gösterdiniz." dedi.

Ortaya konulan profesyonellik, dayanışma ve yüksek motivasyonun güçlü birlik ruhunun göstergesi olduğunu dile getiren Yaldız, tatbikatta elde edilen tecrübenin önemine dikkati çekti.

Tatbikatın Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulaştığı eğitim seviyesini ve modern harekat kabiliyetini ortaya koyduğunu vurgulayan Yaldız, şunları kaydetti:

"Bu faaliyet, yalnızca bir tatbikat değil Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulaştığı eğitim seviyesini, modern harekat anlayışını ve muharebe etkinliğini tüm dünyaya gösterdiği önemli bir fırsat olmuştur. Çok uluslu ortamda görev yapma kabiliyetiniz ve farklı unsurlarla uyum içinde çalışma beceriniz, müttefiklerimiz tarafından da takdir edilmiştir. Gösterdiğiniz performans, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü ve sahip olduğu üstün yetenekleri açıkça göstermiştir. Ayrıca tatbikatta kullanılan yerli ve milli silah sistemlerimiz, araç ve teçhizatımız da etkinliğini kanıtlamış, Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur."

Yaldız, tatbikatta kullanılan yerli ve milli silah sistemlerinin de etkinliğini kanıtladığını belirtti.

Konuşmaların ardından askeri personel ve aileleri fotoğraf çektirdi.

Törene katılan Ayşen Karaküçük Tan, eşine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile gurur duyduğunu vurgulayan Tan, eşiyle de gurur duyduğunu dile getirdi.

Tatbikat hakkında

Almanya'da yaklaşık 3 hafta süren Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından 650 personel ve 149 araç görev aldı. Tatbikat kapsamında kara, deniz ve hava ulaştırma imkanları eş zamanlı kullanılarak intikal ve yığınaklanma safhaları icra edildi.

Birlik, yerli ve milli silah, araç ve teçhizatıyla müttefik unsurlarla ortak eğitimler gerçekleştirdi, top, havan ve keskin nişancı atışlarında hedefler başarıyla vuruldu. Seçkin Gözlemci Günü'nde icra edilen manevrada 1'inci Motorlu Piyade Taburu ve destek unsurları aktif görev aldı. Manevra kapsamında istihkam unsurları engellerde geçit açarken motorlu piyade birlikleri, hedefi ele geçirerek görevi başarıyla tamamladı. Tatbikat süresince yerli ve milli araç, silah ve sistemler de fonksiyon alanlarına göre sergilendi.