NATO: Trump'ın Seçimi Ukrayna'ya Destek İçin Endişe Kaynağı Değil - Son Dakika
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NATO: Trump'ın Seçimi Ukrayna'ya Destek İçin Endişe Kaynağı Değil

Rutte, Trump'ın seçiminin Ukrayna'ya desteği azaltacağına dair endişesi olmadığını belirtti.

10.10.2024 16:17
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'de başkan seçimini Donald Trump'ın kazanması halinde Ukrayna'ya desteğin azalacağı konusunda endişeli olmadığını ifade etti.

Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemenin tüm NATO üyelerinin ortak güvenliği için önemli olduğuna vurgu yapan Rutte, "Eğer (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'da istediğini yaparsa bu, NATO'daki herkes için ciddi güvenlik sorunları anlamına gelecektir." dedi.

Rutte, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri yardımlardan eğitimlere kadar birçok alanda destek verdiğine ve İngiltere'nin savunma harcamalarını milli gelirin yüzde 2'sinin üzerinde tuttuğuna işaret etti.

"Müttefikler Ukrayna'ya verdikleri silahların nasıl kullanılacağına kendileri karar verebilir"

Rusya'ya karşı kullanmak üzere Ukrayna'ya uzun menzilli füze ve kullanım izni verip vermeyeceklerine yönelik soruya Rutte, "Bu tamamen müttefiklerin kendi kararı. Müttefikler, Ukrayna'ya verdikleri silahların nasıl kullanılacağına kendileri karar verebilir. Yasal olarak bu mümkün. Çünkü Ukrayna, Rusya'daki hedefler kendisi için tehditse yasal olarak vurabilir." yanıtını verdi.

Rutte, tüm NATO üyelerinin Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğünü belirtti.

"Trump, Ukrayna'daki savaşın ABD'nin güvenliğiyle alakalı olduğunu anlıyor"

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın seçimi yeniden kazanması ve Ukrayna'ya desteği azaltması ihtimallerine yönelik soru üzerine Rutte, "Hollanda başbakanlığım döneminde onunla 4 yıl çalıştım. Biliyorum ki (Trump) Ukrayna'daki savaşın sadece Ukrayna'yla ilgili değil, aynı zamanda ABD'nin güvenliğiyle de alakalı olduğunu anlıyor ve benimle aynı fikirde." ifadelerini kullandı.

Rutte, ABD Kongresi ve Senatoda Ukrayna'ya büyük bir destek olduğunu vurgulayarak, "Gerçekten Trump'ın başkanlığı için endişelenmeyin. Seçimi kimin kazanacağını bilmiyoruz. Ben Kamala Harris kazanırsa Harris'le, Trump seçilirse Trump'la çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın kazanması halinde Ukrayna'ya verilen desteğin azalacağı konusunda kendisinin endişeli olmadığını söyleyen Rutte, Putin'in Ukrayna'da kazanması halinde ABD'nin de daha az güvenli olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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