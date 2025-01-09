NATO: Ukrayna'nın Barış Müzakereleri İçin Hazırlığı Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO: Ukrayna'nın Barış Müzakereleri İçin Hazırlığı Önemli

Rutte, Ukrayna'nın olası barış müzakereleri için en iyi konuma getirilmesi gerektiğini belirtti.

09.01.2025 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna'nın olası barış müzakereleri başladığında "en iyi konuma getirilmesi gerektiğini" belirtti.

Rutte, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın "savaşta galip gelebilmesi" için ihtiyaç duyduğu eğitim ve askeri teçhizatın sağlanmasının önemine işaret eden Rutte, bu sağlanırken İttifak ülkeleri arasında yük paylaşımının adil olması gerektiğini dile getirdi.

Rutte, Ukrayna'da süren savaşın küresel ölçekte ele alınması gerektiğini söyleyerek "Küresel bağlam, Ukrayna'yı mümkün olan en iyi konuma getirmemiz gerektiğidir ki bir gün Ukrayna'nın inisiyatifiyle bu çatışmanın nasıl çözüleceğine dair görüşmeler başladığında, bunu yapmak için mümkün olan en iyi konumda olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Olası müzakereler sonunda varılacak anlaşmanın da Ukrayna'nın lehine olduğundan emin olunması gerektiğini kaydeden Rutte, "Eğer iyi bir anlaşma olmazsa bunu Çinliler, Kuzey Koreliler, İran, tabii ki Rusya ve tüm dünya bunu görecektir. Dolayısıyla Ukrayna'nın mümkün olan en iyi konumda olduğundan emin olmalıyız." dedi.

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Ukrayna'ya en az 2027'ye kadar hava savunma, topçu, zırhlı araçlar, insansız hava araçları, hava kuvvetleri, deniz güvenliği ve diğer önemli alanlardaki destek ve yardımların sağlanması için temel oluşturacak "yol haritası" görüşülecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO: Ukrayna'nın Barış Müzakereleri İçin Hazırlığı Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:14:05. #1.13#
SON DAKİKA: NATO: Ukrayna'nın Barış Müzakereleri İçin Hazırlığı Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.