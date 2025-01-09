NATO: Ukrayna'nın Barış Müzakereleri İçin Hazırlığı Önemli

Güncel

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna'nın olası barış müzakereleri başladığında "en iyi konuma getirilmesi gerektiğini" belirtti.

Rutte, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın "savaşta galip gelebilmesi" için ihtiyaç duyduğu eğitim ve askeri teçhizatın sağlanmasının önemine işaret eden Rutte, bu sağlanırken İttifak ülkeleri arasında yük paylaşımının adil olması gerektiğini dile getirdi.

Rutte, Ukrayna'da süren savaşın küresel ölçekte ele alınması gerektiğini söyleyerek "Küresel bağlam, Ukrayna'yı mümkün olan en iyi konuma getirmemiz gerektiğidir ki bir gün Ukrayna'nın inisiyatifiyle bu çatışmanın nasıl çözüleceğine dair görüşmeler başladığında, bunu yapmak için mümkün olan en iyi konumda olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Olası müzakereler sonunda varılacak anlaşmanın da Ukrayna'nın lehine olduğundan emin olunması gerektiğini kaydeden Rutte, "Eğer iyi bir anlaşma olmazsa bunu Çinliler, Kuzey Koreliler, İran, tabii ki Rusya ve tüm dünya bunu görecektir. Dolayısıyla Ukrayna'nın mümkün olan en iyi konumda olduğundan emin olmalıyız." dedi.

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Ukrayna'ya en az 2027'ye kadar hava savunma, topçu, zırhlı araçlar, insansız hava araçları, hava kuvvetleri, deniz güvenliği ve diğer önemli alanlardaki destek ve yardımların sağlanması için temel oluşturacak "yol haritası" görüşülecek.