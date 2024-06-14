NATO, Ukrayna'nın güvenlik ve eğitim koordinasyonuna liderlik etmeyi planlıyor - Son Dakika
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NATO, Ukrayna'nın güvenlik ve eğitim koordinasyonuna liderlik etmeyi planlıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Almanya'da oluşturulacak komutanlık üzerinden, Ukrayna'nın güvenlik ve eğitim koordinasyonuna NATO'nun liderlik etmesini öngören plan üzerinde anlaştığını duyurdu. Plan, NATO komutanlığından ve Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığına (SACEUR) bağlı bir generalin yönetiminde İttifak'ın doğu kanadındaki lojistik noktalardan oluşacak. NATO, müttefik ülkelerdeki eğitim tesislerinde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin eğitimini denetleyecek, yardımların planlanması ve koordinasyonu yoluyla Ukrayna'yı destekleyecek ve uzun vadeli gelişimine destek sağlayacaktır.

14.06.2024 16:09
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Almanya'da oluşturulacak komutanlık üzerinden, Ukrayna'nın güvenlik ve eğitim koordinasyonuna NATO'nun liderlik etmesini öngören plan üzerinde anlaştığını duyurdu.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Müttefiklerin, Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim koordinasyonuna liderlik etmesini öngören bir plan üzerinde anlaştığını duyuran Stoltenberg, "Bu sayede NATO liderleri Temmuz'da Washington zirvesinde bu çabayı başlatabilecek ve Ukrayna'ya verdiğimiz destek önümüzdeki yıllar için daha sağlam bir zemine oturtulmuş olacak." dedi.

Stoltenberg, "Bu plan, Wiesbaden'deki ABD üssünde bulunan NATO komutanlığından ve Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığına (SACEUR) bağlı 3 yıldızlı bir generalin yönetiminde İttifak'ın doğu kanadındaki lojistik noktalardan oluşacaktır." ifadesini kullandı.

Misyona, NATO ve partner ülkelerden yaklaşık 700 personelin katılmasının beklendiğini ifade eden Stoltenberg, "NATO, müttefik ülkelerdeki eğitim tesislerinde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin eğitimini denetleyecektir. Yardımların planlanması ve koordinasyonu yoluyla Ukrayna'yı destekleyecek, teçhizatın transferini ve onarımını yönetecek, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin uzun vadeli gelişimine destek sağlayacaktır." diye konuştu.

Stoltenberg, "Bu çabalar NATO'yu çatışmanın bir tarafı yapmaz ancak Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını desteklemesine verdiğimiz desteği artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO, Ukrayna'nın güvenlik ve eğitim koordinasyonuna liderlik etmeyi planlıyor - Son Dakika

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