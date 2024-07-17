NATO, Ukrayna Temsilciliğinin başına Patrick Turner'ı atadı - Son Dakika
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NATO, Ukrayna Temsilciliğinin başına Patrick Turner'ı atadı

NATO, Ukrayna Temsilciliğinin başına Patrick Turner'ı atadığını duyurdu. Turner, İttifak ile Ukraynalı yetkililer arasındaki ilişkide merkezi rol üstlenecek, NATO'nun çalışmalarını koordine edecek ve İttifak'a Ukrayna'daki durumla ilgili değerlendirme ve tavsiyelerde bulunacak.

17.07.2024 17:41
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NATO, İttifak ile Ukraynalı yetkililer arasında ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan Ukrayna Temsilciğinin başına Patrick Turner'ın atandığını duyurdu.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Turner'ın ataması Genel Sekreter Jens Stoltenberg tarafından yapıldı.

Stoltenberg, kıdemli temsilci olarak atanan Turner'ın sahip olduğu deneyim ve tecrübe nedeniyle bu göreve uygun olduğunu belirterek, "NATO, Ukrayna'ya desteğini artırmaya devam ederken kendisinin bu önemli görevde başarılı olacağından eminim." ifadesini kullandı.

Eylülde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de göreve başlayacak Turner, İttifak ile Ukraynalı yetkililer arasındaki ilişkide merkezi rol üstlenecek, NATO'nun çalışmalarını koordine edecek ve İttifak'a Ukrayna'daki durumla ilgili değerlendirme ve tavsiyelerde bulunacak.

Turner daha önce NATO'nun Operasyonlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı ile Savunma Politikası ve Planlamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

ABD'nin başkenti Washington'da NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirve kapsamında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'nda, İttifak'ın Ukrayna Temsilciliğini güçlendirmeye, bu doğrultuda Temsilciliğin başına NATO Kıdemli Temsilci atanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

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