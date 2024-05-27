NATO, Ukrayna'ya yardım konusunda daha büyük bir rol üzerinde anlaşmayı öneriyor - Son Dakika
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NATO, Ukrayna'ya yardım konusunda daha büyük bir rol üzerinde anlaşmayı öneriyor

NATO, Ukrayna\'ya yardım konusunda daha büyük bir rol üzerinde anlaşmayı öneriyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya yardım konusunda daha büyük bir rol üzerinde anlaşmayı önererek, NATO için daha güçlü bir rol üzerinde anlaşılması gerektiğini belirtti. Stoltenberg, NATO'nun ana hedefinin savaşı önlemek olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan tutumunu ve işgalini kınadı. Ayrıca, Çin ve İran'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tutumunu eleştirdi ve Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarla işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

27.05.2024 12:09
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya yardım konusunda daha büyük bir rol üzerinde anlaşmayı önererek, "Müttefikler, bu öneri üzerinde çalışıyorlar. NATO için daha güçlü bir rol üzerinde anlaşalım. Daha iyi bir organizasyona ihtiyaç var." dedi.

???????Stoltenberg, başkent Sofya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi İlkbahar Toplantısı'nın genel oturumunda yaptığı konuşmada İttifak'ın hedeflerine değindi.

NATO'nun ana hedefinin savaşı önlemek olduğunu ifade eden Stoltenberg, "NATO'nun ana amacı barıştır. Önümüzde Ukrayna, Gürcistan ve Moldova gibi NATO komşularına karşı güç kullanan ve bu ülkeleri tehdit eden saldırgan bir Rusya var ve bundan dolayı bizim çok daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

NATO'nun değiştiğine ve değişen dünyaya uyum sağladığına işaret eden Stoltenberg, "Şu anda daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. NATO da zor olan bu güvenlik ortamına kendi tepkisini koymak zorundadır." dedi.

Stoltenberg, yakında ABD'de yapılacak NATO zirvesine kadar üye ülkelerin üçte ikisinin gayrisafi milli hasılalarının (GSMH) yüzde 2'sini savunmaya ayırmış olacaklarına dikkati çekti.

Zirvenin ikinci önemli konusunun Ukrayna'daki savaş olacağını vurgulayan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "vahşi saldırısını" sürdürdüğünü söyledi.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya hem insani hem de ekonomik anlamda benzeri görülmemiş yardım sağladığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Yardımların yüzde 99'u NATO tarafından temin edildi ve bu da Ukraynalıların Rusya'nın işgal ettiği toprakların yüzde 50'sini kurtarmasını sağladı. Uzmanların çoğu daha savaşın başında Rusya'nın Kiev'i kontrol edeceğini düşünüyordu ama öyle olmadı. Ukraynalılar, işgal edilen bölgenin yüzde 50'sini özgürleştirdi."

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talep ettiği silah yardımının aylarca gecikmesinin ülkesinin savunma gücünü olumsuz etkilediğini belirterek, "60 milyar dolarlık yardım, Ukrayna'ya gecikmiş bir yardımdır. Bu durum ciddi sonuçlara yol açmıştır. Ukrayna'ya yardım için daha büyük bir rol üzerinde anlaşmayı öneriyoruz. Müttefikler, bu öneri üzerinde çalışıyorlar. NATO için daha güçlü bir rol üzerinde anlaşalım. Daha iyi bir organizasyona ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile İran

Çin ile İran'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tutumuna değinen Stoltenberg, "Çin, bir savaş ekonomisi modunda çalışmaktadır. Çin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınamamıştır." dedi.

Stoltenberg, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rusya'nın mikroekonomisinin yüzde 90'ı Çin'den geliyor yani Rusya savaş uçakları ve gemiler inşa edebiliyor. Çin'den gelen bu yardımla Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşı aynı şekilde yürütemezdi. Diğer tedarikçi ise insansız hava araçları sağlayan İran. Bunu Ukrayna'da görüyoruz. Asya'nın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çin ile Rusya giderek daha fazla müttefik oluyor. Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarımızla birlikte çalışmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

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