NATO ve AB Arasında Savunma Görüşmeleri

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NATO müttefikleri yetkilileri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunmadan sorumlu üyesi Andrius Kubilius'la savunma üretimi ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu.

1 Aralık 2024'te göreve gelen yeni AB Komisyonunda ilk kez oluşturulan portföyün temsilcisi Kubilius, NATO'ya ilk ziyaretini düzenledi.

Kubilius, Genel Sekreter Mark Rutte'nin daveti üzerine NATO'da müttefikler arasında yapılan toplantıya katıldı.

Toplantının ardından NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, bu tür alışverişlerin NATO ile AB arasında şeffaflığı ve siyasi diyaloğu teşvik etmek için önemli olduğunu ve AB liderlerinin Birlik dışındaki müttefiklerden doğrudan haber almalarına olanak sağladığını belirtti." ifadesi kullanıldı.

Rutte'nin sadece Ukrayna'ya verilen taahhütleri yerine getirmek için değil aynı zamanda NATO'nun caydırıcılığı ve savunması için de savunma üretimini artırmanın her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladığı kaydedilen açıklamada, Rutte'nin AB'nin Avrupa savunma hazırlığını artırma ve savunma sanayi tabanını geliştirme çabalarını memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.

Kubilius ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO müttefikleriyle ilk görüş alışverişimde, AB'nin NATO yetenek hedeflerine ulaşmaya nasıl katkıda bulunabileceğini ve üye ülkelerin savunma sanayimize yatırım yaparak savunma hazırlıklarını artırmalarına nasıl yardımcı olabileceğini vurguladım." mesajını paylaştı.