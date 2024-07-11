NATO ve Asya-Pasifik Ülkeleri Ortaklıkları Geliştirmek İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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NATO ve Asya-Pasifik Ülkeleri Ortaklıkları Geliştirmek İçin Bir Araya Geldi

NATO üyelerinin devlet ve hükümet başkanları ile zirveye davet edilen Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda temsilcileri, Washington Zirvesi'nin son gün oturumlarının ilkinde bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında bir araya gelen liderler, NATO ve Asya-Pasifik'te ortaklıkların geliştirilmesini ele alacak. Stoltenberg, toplantıda ortak güvenlik sınamalarını görüşeceklerini bildirdi ve barış ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

11.07.2024 18:03
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NATO üyelerinin devlet ve hükümet başkanları ile zirveye davet edilen Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda temsilcileri, Washington Zirvesi'nin son gün oturumlarının ilkinde bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında bir araya gelen liderler, NATO ve Asya-Pasifik'te ortaklıkların geliştirilmesini ele alacak.

Oturumun açılış konuşmasını yapan Stoltenberg, toplantıda ortak güvenlik sınamalarını görüşeceklerini bildirdi.

Stoltenberg, "Bu çerçevede, Rusya'nın Ukrayna savaşı, Çin'in Rusya'nın savaş ekonomisine desteği ve otoriter güçler arasındaki yakınlaşmaları ele alacağız." dedi.

NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra AB, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda temsilcilerinin katıldığı oturumda, Stoltenberg, tüm bu sınamalara karşı barış ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için "birlikte çalışmamız gerek" mesajını verdi.

Kaynak: AA

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