NATO Zirvesi Ankara'nın Tanıtımına Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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NATO Zirvesi Ankara'nın Tanıtımına Katkı Sağlayacak

28.06.2026 12:45
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Gürsel Baran, NATO Zirvesi'nin Ankara'nın uluslararası görünürlüğünü artıracağını belirtti.

ANKARA - Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Başkent'in uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağını, savunma sanayii ve yüksek teknoloji alanlarında yeni işbirliği ve yatırım fırsatları oluşturacağını söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, Başkent'in uluslararası görünürlüğünü artıracağını ve ekonomik açıdan önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

Baran, 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda bakan, diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve basın mensubunu Ankara'da buluşturacak zirvenin, Türkiye ve Başkent'in küresel ölçekte tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, Zirvenin kongre turizmi, ulaşım altyapısı, lojistik kapasitesi ile savunma sanayii ve ileri teknoloji alanlarındaki potansiyelin dünyaya tanıtılması açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

"290 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET HACMİ"

NATO üyesi ülkelerin Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip olduğunu belirten Baran, NATO ülkeleriyle 290 milyar dolarlık dış ticaret hacmi bulunduğunu ve toplam ihracatın yüzde 55'inin bu ülkelere gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ekonomik istikrarın güçlenmesi ve ticaret kanallarının güvenliğinin korunmasının, ihracatçılar için yeni fırsatlar oluşturacağını belirten Baran, Ankara'nın savunma sanayii, yüksek teknoloji ve ihracat kapasitesiyle bu süreçten en fazla yararlanabilecek şehirlerden biri olduğunu söyledi. Başkentte faaliyet gösteren firmalar açısından yeni işbirlikleri, yeni pazarlar ve yatırım imkanları oluşmasını beklediklerini dile getiren Baran, zirvenin bu sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

"SAVUNMA SANAYİİ EKOSİSTEMİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Ankara'nın Türkiye'nin savunma sanayii üssü konumunda bulunduğunu belirten Baran, kentte savunma sanayii firmaları, teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerden oluşan güçlü bir ekosistem bulunduğunu kaydetti.

NATO'nun savunma ve güvenlik yatırımlarını artırmaya yönelik kararlarının Ankara merkezli firmalar açısından önemli fırsatlar doğuracağını ifade eden Baran, bu gelişmenin şirketlerin uluslararası projelerde daha fazla yer almasına, ihracatın artmasına ve yüksek katma değerli üretimin güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR"

Zirve kapsamında Ankara'ya gelecek binlerce katılımcı, delege ve uluslararası medya temsilcisinin hizmet sektöründe ekonomik hareketlilik oluşturacağını belirten Baran, konaklama, yeme-içme, ulaşım, lojistik, perakende ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda canlılık yaşanacağını ifade etti.

Bazı otel ve restoranlarda doluluk oranlarının günler öncesinden yüzde 100'e ulaştığını kaydeden Baran, zirve nedeniyle uygulanacak güvenlik tedbirlerinden bazı işletmeler etkilenebilecek olsa da organizasyonun sağlayacağı döviz girdisi ve ticari hacmin Ankara ekonomisine katkı sunacağını belirtti.

Etimesgut'taki askeri havaalanının "Ankara Havalimanı" olarak hizmete açılmasının da ulaşım altyapısını güçlendireceğini ifade eden Baran, yeni havalimanının kongre turizmi, uluslararası fuarlar ve lojistik faaliyetler açısından kalıcı avantajlar sağlayacağını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİ DÜNYAYA TANITILACAK"

Zirve kapsamında düzenlenecek savunma sanayii sergisinin Türkiye'nin bu alandaki birikiminin uluslararası platformda tanıtılmasına katkı sağlayacağını belirten Baran, organizasyonun yeni iş birlikleri, teknoloji transferleri ve ihracat bağlantılarına zemin hazırlayacağını ifade etti.

Baran, NATO Zirvesi'nin Ankara'nın diplomatik kimliğinin yanı sıra sanayi, teknoloji ve inovasyon gücünü de dünyaya tanıtacağını belirterek, zirvenin Başkent'in uluslararası marka değerine kalıcı katkılar sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Ankara'nın Tanıtımına Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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