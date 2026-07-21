NATO Zirvesi'nde Gözaltına Alınanlara Tahliye - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Gözaltına Alınanlara Tahliye

21.07.2026 23:41
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NATO Zirvesi'nde gözaltına alınan 7 TEMA gönüllüsü ve Burcu Arıkan tahliye edildi.

(ANKARA) - NATO Zirvesi kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan ve aralarında Doç. Dr. Emel Memiş'in de olduğu 7 TEMA Vakfı gönüllüsü ve Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi öncesi yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan TEMA Vakfı üyesi 7 kişi ve Umut-Sen Sözcüsü Burcu Arıkan hakkında tutukluluk incelemesi yapılarak tahliye kararı verildi. Tahliye kararı verilenlerin arasında Doç. Dr. Emel Memiş de bulunuyor.

Tahliye sayısının artması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Gözaltına Alınanlara Tahliye - Son Dakika

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