NATO Zirvesi'nde Siber Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Siber Dolandırıcılık Uyarısı

NATO Zirvesi\'nde Siber Dolandırıcılık Uyarısı
18.06.2026 14:36
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İLETİŞİM Başkanlığı, NATO Zirvesi bahane edilerek yapılan siber dolandırıcılıklar konusunda uyardı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek yapılan organize siber dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde ülkemizde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek vatandaşlarımıza ve kamu kurumu çalışanlarına yönelik organize siber dolandırıcılık girişimlerinin olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu dolandırıcılık girişimleri; e-posta, SMS ve sosyal medya platformları üzerinden 'Hesabınız askıya alınacak', '24 saat içinde güvenlik doğrulaması yapın' gibi asılsız ve panik oluşturmayı amaçlayan içeriklerle kullanıcıları hedef almaktadır. Kamu kurumlarının isim, logo ve kurumsal kimlik unsurlarını taklit ederek gönderilen bu iletiler tamamen oltalama (phishing) amaçlı birer dolandırıcılık tuzağıdır. Herhangi bir resmi kamu kurumunun, NATO Zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kurumsal çalışanlardan şüpheli bağlantılar üzerinden 'güvenlik doğrulaması' talep eden bir uygulaması kesinlikle bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve kurum çalışanlarının siber dolandırıcılık mağduru olmaması adına, resmi kanallar dışındaki hiçbir iddia ve talebe itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Güncel, Yaşam, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Siber Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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