NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı damgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı damgası

10.07.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump başta olmak üzere 30'un üzerinde devlet ve hükümet başkanının katıldığı NATO Ankara Zirvesi, diplomasi trafiği ve alınan kararlar kadar ikramlarıyla da iz bıraktı - Ünlü şeflerin, konuk liderler ve eşleri için hazırladığı tandır, mantı, içli köfte, sütlü Nuriye gibi Türk mutfağına özgü lezzetler Türkiye'nin gastro-diplomasisine katkı sağladı - Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Şef Açıköz: - "NATO Zirvesi'nde başarılı bir gastro-diplomasi yürütüldü. Hem gastronomimizi hem de ülkemizi tanıtmak adına inanılmaz prestijli bir iş yapıldı"

Türkiye'nin ev sahipliğindeki 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yürütülen diplomasi trafiği ve alınan kararlar kadar ikramlarıyla da iz bıraktı. Türk mutfağına özgü lezzetlerin ikram edildiği zirve, Türkiye'nin gastro-diplomasisine katkı sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de aralarında olduğu 30'un üzerinde devlet ve hükümet başkanının katıldığı NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler onuruna verdiği yemek iki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak tarafından hazırlanırken, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine verilen yemeğe Şef Osman Sezener imza attı.

Şef Sinem Özler de zirvede uluslararası heyetlere verilen resmi yemeğin menüsünü hazırlayan şeflerden biri oldu.

Gerek zirve kapsamındaki yemeklerde gerekse de liderlerin konakladığı otellerde sofralara tandır, mantı, içli köfte, sütlü Nuriye, baklava ve Maraş dondurması gibi Türk mutfağına özgü lezzetler damga vurdu.

Türk şeflerin, konuk liderler ve eşleri için hazırladığı Türk mutfağına özgü bu lezzetler, Türkiye'nin gastro-diplomasisine katkı sağladı.

"İkramlarımızda yerel lezzetleri ve ürünleri tercih ettik"

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı ve Sheraton Ankara Otel'in Başaşçısı Zeki Açıköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'daki otellerde son bir hafta içerisinde yoğunluk yaşandığını belirtti. Açıköz, liderler ve heyetlerinin tercihinin marka zincir oteller olduğunu vurguladı.

Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Başbakanı Merz, İspanya Başbakanı Sanchez ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de olduğu 10 liderin çalıştığı Sheraton Ankara Hotel'de konakladığını kaydeden Açıköz, kimi liderlerin 2, kimi liderlerin ise 3 gün konakladığını söyledi.

Konuk devlet ve hükümet başkanlarını Türk misafirperverliğine yakışacak şekilde ağırladıklarını dile getiren Açıköz, şu ifadeleri kullandı:

"Türk misafirperverliği dünyada bir numara. Aşçılar olarak bunu en güzel şekilde yapmaya çalıştık. Bu kapsamda Türk mutfağını da çok iyi tanıttık. Çünkü Türk mutfağı sadece baklava, pide, döner ve kebaptan ibaret değil. Mutfağımızda, 7 farklı bölge, 7 farklı kültür hatta daha da fazlası var. Biz de ikramlarımızda yerel lezzetleri ve ürünleri tercih ettik."

"Türk mutfağını üst düzeyde tanıtma fırsatı bulduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından zirve kapsamında konuk liderlere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine verilen yemeklere de değinen Açıköz, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde çok muhteşem bir yemek oldu. Oraya da dışarıdan bir şefimiz geldi. Türk mutfağını inanılmaz güzel yaptılar. Şefimize ve Külliye'de çalışan bütün meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çankaya Köşkü'nde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi gelen başkan, başbakan eşlerine güzel bir yemek verdi. Oraya da bir şefimiz geldi. O şefimize, ekibine ve orada çalışan bütün meslektaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zirveyle aşçılar olarak Türk mutfağını üst düzeyde tanıtma fırsatı bulduk."

"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı önemli bir hizmet oldu"

Şef Açıköz, Türk mutfağının tanıtımında devletin gastronomi sektörünün arkasında olması ve sektörün desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, "Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığının himayesinde yayımlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı var. Bu kitaba ben de 3 tane yemek tarifi ile katkı verdim. Kitap ile devlet gastronomi alanında özel sektörü cesaretlendirdi. Bu inanılmaz ve önemli bir hizmet oldu. Gastronomi alanında da bir politikanın olması son derece önemli. Hem Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı hem de bir aşçı olarak Emine Erdoğan Hanımefendi'ye tekrar çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Aşçılar, zirveden alınlarının akıyla çıktı"

Gastro-diplomasinin önemine de değinen Açıköz, "Savaş kararları nerede alınıyor? Bir yemek masasında. Barış kararları nerede alınıyor? Bir yemek masasında. Evlilik kararı nerede alınıyor? Yine yemek masasında. Yemek masaları hayatımızda önemli bir yere sahip. NATO Zirvesi'nde başarılı bir gastro-diplomasi yürütüldü. Hem gastronomimizi tanıtmak hem Ankara'mızı tanıtmak hem de ülkemizi tanıtmak adına inanılmaz prestijli bir iş yapıldı." ifadelerini kullandı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Gastro-diplomasi ve Türk mutfağının tanıtımı adına önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Açıköz, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere dünya liderleri Ankara'ya geldi. Liderler yemek yedi, konakladı, diplomasi yürüttü. Bizim mesleğimiz açısından bu zirve gastro-diplomasi niteliğinde geçti. Meslektaşlarımız, bu kadar devlet liderine Türk yemeklerini tanıtma fırsatı buldu. Kendi yemeklerini gururla servis ettiler. Masalara gidip yemeğin tarihçesini, içerisindeki ürünleri, nereden geldiğini, hangi mevsimde yetiştiğini anlattılar. Onun için faydalı bir gastro-diplomasi oldu. Bize göre, zirveye Türk mutfağı damga vurdu. Meslektaşlarım zirveden alınlarının akıyla çıktılar. Hepsini kutluyorum."

Kaynak: AA

Türk Mutfağı, Donald Trump, ABD Başkanı, Gastronomi, Diplomasi, Etkinlik, Hükümet, Türkiye, Ankara, Kültür, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı damgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı

11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 12:03:02. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı damgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.