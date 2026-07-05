NATO Zirvesi'ne Karşı Protesto - Son Dakika
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NATO Zirvesi'ne Karşı Protesto

05.07.2026 23:46
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Kadıköy'de NATO Zirvesi'nin protestosunda AKP ve emperyalizme tepki verildi, tutuklamalar kınandı.

(İSTANBUL) - İstanbul Kadıköy'de, NATO'ya Hayır Koordinasyonu tarafından düzenlenen ve aralarında siyasi parti, meslek, emek, kadın ve öğrenci örgütü üyelerinin yer aldığı çok sayıda kişi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO Zirvesi'ni protesto etti. Yürüyüşün ardından yapılan ortak açıklamada, Ankara ve İstanbul'daki tutuklamalara tepki gösterilerek, "Emperyalizmin 'kurşun askeri' olmak için milyarlarca lira harcayan, ülkeyi devrimciler, ilericiler, emekçiler için adeta bir açık hava hapishanesine çeviren AKP'ye, emperyalizme, iş birlikçilerine net yanıtımız var: İstenmiyorsunuz" denildi.

NATO'ya Hayır Koordinasyonu tarafından, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO Zirvesi'ne karşı Kadıköy'de protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

Koordinasyon bünyesindeki çok sayıda siyasi parti ve emek, meslek, kadın ve öğrenci örgütü Boğa Heykeli önünde bir araya gelerek rıhtıma yürüdü. "Savaşa değil, emekçiye bütçe", "Savaşa hayır, barış hemen şimdi", "Katil NATO Türkiye'den defol", "NATO defol, bu memleket bizim", "NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın" sloganlarının atıldığı yürüyüşün ardından rıhtımdaki meydanda basın açıklaması yapıldı.

Tiyatro sanatçısı Serkan Genç tarafından okunan açıklamada NATO Zirvesi öncesi Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen tutuklamalara tepki gösterildi. Açıklamada, "Yeni NATO diye karşımıza çıkarılan, bölgemizin emperyalist paylaşımda yeniden düzenlenmesi, kanlı bir hesaplaşmaya gidilmesidir. AKP"nin, sermayenin ve Saray'ın canla başla istediği bu alt üst oluşta 'kurşun asker' olma rolüdür. Emperyalizmin 'kurşun askeri' olmak için milyarlarca lira harcayan, ülkeyi devrimciler, ilericiler, emekçiler için adeta bir açık hava hapishanesine çeviren AKP'ye, emperyalizme, iş birlikçilerine net yanıtımız var: İstenmiyorsunuz. Bu toprakların ilerici, devrimci, yurtsever, sosyalist ve emekçi birikimi size pabucun pahalı olduğunu gösterecek. Haksız yere gözaltına aldığınız yüzlerce kişiye rağmen, bu toprakların ilerici birikimi size gereken yanıtı verecektir" denildi

NATO'ya Hayır Koordinasyonu'nun açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Emperyalizmin kanlı aygıtı NATO Zirvesine sayılı saatler kaldı. Aylardır gündemi meşgul eden, Türkiye'nin dört bir yanında iktidarın 'zirvenin güvenliği' bahane edilerek adeta açık hava hapishanesine çevrilen, emperyalist efendilerine şirin gözükmek için milyarlarca liranın harcandığı zirve kanlı hesapları ile birlikte geliyor."

'NATO 3.0' olarak pazarlanan zirve, 'yeni bir güvenlik mimarisi kuracağız' söylemi ile yeni savaş cephelerini yaratmaya hazırlanıyor. Emperyalizmin baş aktörü ABD, hem kendi müttefiklerini hizaya çekiyor, hem de kanlı bir paylaşım savaşını başlatmak istiyor.

Yeni sürümü ile pazarlanmak istenen NATO'yu eski sürümlerini de iyi biliyoruz. NATO, Vietnam'da, Kore'de, Küba'da, Latin Amerika'da kanlı askeri müdahalelerin aracıdır. NATO, Yugoslavya'nın parçalanması, Gazze'nin yıkılması, Tahran'ın bombalanması, Irak, Suriye ve Afganistan'ın acımasız bir biçimde yerle bir edilmesidir. NATO, emekçiler için yıkım, savaş ve ölüm demektir. NATO bağımsızlık isteyenlerin, aydınlık yarınlardan olanların, emekçilerin iktidarını isteyenlerin baş düşmanıdır.

Şimdi Yeni NATO diye karşımıza çıkarılan, bölgemizin emperyalist paylaşımda yeniden düzenlenmesi, kanlı bir hesaplaşmaya gidilmesidir. AKP'nin, sermayenin ve Saray'ın canla başla istediği bu alt üst oluşta 'kurşun asker' olma rolüdür. Emperyalizmin 'kurşun askeri' olmak için milyarlarca lira harcayan, ülkeyi devrimciler, ilericiler, emekçiler için adeta bir açık hava hapishanesine çeviren AKP'ye, emperyalizme, işbirlikçilerine net yanıtımız var: İstenmiyorsunuz. NATO'su, ABD'si, İsrail'i, Trump'ı, yerli-yabancı silah şirketleri, ülkenin tüm kamu kaynaklarını peşkeş çeken AKP iktidarı ile istenmiyorsunuz. Bu toprakların ilerici, devrimci, yurtsever, sosyalist ve emekçi birikimi size pabucun pahalı olduğunu gösterecek. Haksız yere gözaltına aldığınız yüzlerce kişiye rağmen, bu toprakların ilerici birikimi size gereken yanıtı verecektir.

NATO Zirvesi'ne hayır demek için yan yana gelen biz emekçiler, gençler, aydınlar, ilericiler, yurtseverler, devrimciler olarak bir kez daha emekçi halkımıza aşağıdaki taleplerimizi hatırlatmak istiyoruz:

Tüm NATO üsleri kapatılmalıdır.

NATO'dan derhal çıkılmalıdır.

Dünyanın en büyük savaş ve saldırganlık örgütü olan NATO dağıtılmalıdır.

Dünyanın kanlı paylaşım savaşlarının hazırlığı olan silahlanma yarışı durdurulmalıdır.

Eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal haklara kadar emekçi halkların en temel ihtiyaçlarından kesilerek silahlanmaya aktarılan devasa bütçelere son verilmelidir.

NATO'ya ve emperyalizme karşı çıkmak suç değildir. İstanbul'da ve Ankara'da tutuklanan ve yüzlerce sosyalist, devrimci, ilerici ve demokrat mücadele arkadaşımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Bu talepler doğrultusunda 7-8 Temmuz tarihlerinde toplanacak NATO Zirvesine karşı tüm emekçileri mücadeleye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, AK Parti, Güvenlik, Kadıköy, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'ne Karşı Protesto - Son Dakika

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