NATO Zirvesi'ne Tepki: 74 Yıl Yeter!

18.02.2026 11:37
Halkevleri, NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasına karşı çıkarak emperyalizme dikkat çekti.

(ANKARA) - Halkevleri'nden, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74'üncü yıl dönümünde yapılan açıklamada, "Temmuz ayında gerçekleşecek NATO zirvesi ülkemizde, Ankara'da toplanacak. Ülkemizde saray iktidarı bu toplantıya ev sahipliği yapmak için pek hevesli. Oysa bu zirve için ayrılan 2 milyar lira, halkın eğitiminden, sağlığından, barınmasından çalınan kaynaklarla finanse edilmektedir" denildi.

Halkevleri tarafından, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin yıl dönümüne ilişkin "74 yıl yeter! Emperyalizmi yenmek için NATO'nun krizini derinleştirelim" başlıklı açıklama yayımlandı. Türkiye'nin 18 Şubat 1952'de "Kore savaşında emperyalist çıkarlar için feda edilen askerler karşılığında NATO'ya dahil edildi" savunulan açıklamada, "Ve bu tarihten itibaren bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm kanlı katliamların altında NATO'nun imzası bulunmaktadır. Çünkü NATO; halkların emperyalizme karşı eşitlik, özgürlük ve sosyalizm mücadelesini bastırmak için kurulmuş emperyalist bir terör aygıtıdır, NATO özel harp dairesidir, NATO kontrgerilladır" ifadeleri kullanıldı.

Emperyalist dünya sisteminde kaynaklar üzerindeki hakimiyet kavgasının hızlandığı, kavganın temel konusunu ise nadir toprak elementleri, petrol, ticaret yolları ve tedarik zincirlerinin oluşturduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin dünyada hakimiyet kurma girişiminin altındaki ana sebebin de bu olduğu belirtildi.

Halkevlerinin, Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi'ne işaret edilen açıklamasında, şunları kaydedildi:

"Temmuz 2026'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi, bu savaş ve sömürü düzeninin yeni planlarının yapılacağı bir toplantıdır. Tam da böyle bir denklem içerisinde bu Temmuz ayında gerçekleşecek NATO zirvesi ülkemizde, Ankara'da toplanacak. Çatışmaların düğümlendiği bir coğrafyanın yani kuzeyde Ukrayna'nın Kafkasya'nın, doğuda İran'ın, güneyde tüm bir Orta Doğu'nun tam kesişim noktasında gerçekleşecek bu zirve ABD emperyalizminin NATO aracılığıyla yeni saldırılarının planlanma toplantısıdır. Zaten NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska'nın 'Ankara Zirvesi, uygulama ve somut sonuç üretme odaklı olacak' sözleri, bu zirvede bölgemize yönelik yeni saldırı senaryolarının masaya yatırılacağını kanıtlıyor."

Ülkemizde saray iktidarı bu toplantıya ev sahipliği yapmak için pek hevesli. Çünkü tüm dünyaya safını bir kez daha göstermek, emperyalizm işbirlikçiliğini kanıtlamak istiyor. Oysa bu zirve için ayrılan 2 milyar lira, halkın eğitiminden, sağlığından, barınmasından çalınan kaynaklarla finanse edilmektedir. 2026 yılı için savunma ve güvenlik birimlerine ayrılan toplam 2 trilyon 155 milyar TL'lik bütçe, NATO'nun istekleri doğrultusunda belirlenmiş, halkın refahından çalınan bir bütçedir. Oysa bu kaynaklarla örneğin nitelikli ve parasız eğitim, öğrencilere bir öğün yemek, erişilebilir sağlık hizmetleri, üniversitelilere barınma imkanları sağlanabilirdi. Türkiye halkları NATO'nun bu topraklardan defedilmesini kendisine hedef olarak koymak zorundadır. Çünkü NATO'nun bir ileri karakolu olarak Türkiye'nin denklemden çıkması ülkemizdeki sömürgeci güçlerin yenilmesi, ABD'nin Orta Doğu'ya ve İran'a müdahale kapasitesinin sınırlanması demektir. Bu da emperyalist güçler arası hegemonya mücadeleleri uğruna bölge halklarını köleleştirmesinin ve bölgeyi sömürgecilik ilişkileri temelinde dizayn etmesinin önüne geçmek demektir. Halkların kendi kaderini eline almasının bir aşamasıdır.

Tüm bu sebeplerden kaynaklı Türkiye'nin NATO'da geçen 74 yılının yarattığı yıkıcı sonuçları görüyor ve 'Artık yeter' diyoruz. Emperyalistlerin halklara karşı yeni savaş planları için ülkemizde üslenmeye çalışanları uyarıyoruz. Kaderimizi dünyanın bütün kıtalarında direnen halklarla bir tutuyoruz. NATO zirvesini ülkemizde gerçekleştirme heveslilerine sesleniyoruz. Katiller bu ülkeye gelecekse, Türkiye halkları da onları bugüne kadar yıkıma uğrattıkları tüm coğrafyaların öfkesiyle en uygun şekilde karşılayacaktır. NATO'dan çıkılsın, İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere üsler kapatılsın."

Kaynak: ANKA

